بعد أن تأثر بإجراء جائحة كورونا.. إنهاء دوري السيدات الإنجليزي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين إنهاء موسم الدوري الممتاز ودوري الدرجة الثانية للسيدات، على أن يسري القرار فورًا بعد أن تأثرت المسابقتان بشدة من جراء جائحة كورونا.

ولم يكشف الاتحاد الإنجليزي أي تفاصيل عن كيفية احتساب الفائز أو الهابط للدرجة الثانية، وكذلك الأندية التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا للسيدات في موسم 2020-2021.

وقال الاتحاد في بيان: "بعد استطلاع شامل لرأي الأندية تقرر إنهاء موسم 2019-2020 لمصلحة كرة القدم للسيدات".

وتابع: "سيمكِّن هذا القرار الأندية والدوري الممتاز ودوري الدرجة الثانية والاتحاد الإنجليزي من التخطيط والتركيز على الموسم المقبل عندما تستأنف كرة القدم نشاطها لموسم 2020-2021".

ستبقى مصلحة الأندية وعناصر اللعبة شغلنا الشاغل خلال هذه العملية التي تتضمن أيضًا تقييمًا شاملاً للتحديات اللوجستية والتشغيلية والمالية التي تواجهها اللعبة.