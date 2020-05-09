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شرطة الشرقية : ضبط 192 متسولاً ومتسولةً منذ بداية رمضان

"الدريهم": من جنسيات مختلفة واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية اللازمة

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، أنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة الشرقية، فقد تم ضبط (192) متسولاً ومتسولةً من جنسيات مختلفة، منذ بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية اللازمة .

شرطة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الشرقية : ضبط 192 متسولاً ومتسولةً منذ بداية رمضان
سبق

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، أنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة الشرقية، فقد تم ضبط (192) متسولاً ومتسولةً من جنسيات مختلفة، منذ بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية اللازمة .

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
07:34 PM

شرطة الشرقية : ضبط 192 متسولاً ومتسولةً منذ بداية رمضان

"الدريهم": من جنسيات مختلفة واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية اللازمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، أنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة الشرقية، فقد تم ضبط (192) متسولاً ومتسولةً من جنسيات مختلفة، منذ بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية اللازمة .

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