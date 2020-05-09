صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، أنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة الشرقية، فقد تم ضبط (192) متسولاً ومتسولةً من جنسيات مختلفة، منذ بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية اللازمة .
شرطة الشرقية : ضبط 192 متسولاً ومتسولةً منذ بداية رمضان
"الدريهم": من جنسيات مختلفة واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية اللازمة
صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، أنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة الشرقية، فقد تم ضبط (192) متسولاً ومتسولةً من جنسيات مختلفة، منذ بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية اللازمة .شرطة الشرقية
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شرطة الشرقية : ضبط 192 متسولاً ومتسولةً منذ بداية رمضانوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-09
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
07:34 PM
شرطة الشرقية : ضبط 192 متسولاً ومتسولةً منذ بداية رمضان
"الدريهم": من جنسيات مختلفة واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية اللازمة
صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، أنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة الشرقية، فقد تم ضبط (192) متسولاً ومتسولةً من جنسيات مختلفة، منذ بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية اللازمة .
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