اليابان: 591 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يقفز إلى 9533
طوكيو سجّلت 201 إصابة في رقم قياسي آخر للحصيلة اليومية
سجّلت اليابان 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للجائحة، إلى 9533 حالة.
وقالت وزارة الصحة اليابانية، في بيان: طوكيو سجّلت 201 إصابة إضافية في رقم قياسي آخر للحصيلة اليومية؛ ما يرفع إجمالي الحالات في العاصمة إلى 2796 إصابة.
وبشأن أعداد الضحايا، ذكر البيان أن حصيلة الوفيات الناجمة عن انتشار الفيروس ارتفعت أيضاً إلى 191 شخصاً بعد تسجيل تسع وفيات جديدة.
وأشار إلى أن الحصيلة الإجمالية لا تشمل الإصابات والوفيات التي سُجلت في سفينة "دياموند برينسيس" السياحية التي خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو في فبراير الماضي.
اليابان
فيروس كورونا الجديد
اليابان: 591 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يقفز إلى 9533
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-04-17
سجّلت اليابان 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للجائحة، إلى 9533 حالة.
وقالت وزارة الصحة اليابانية، في بيان: طوكيو سجّلت 201 إصابة إضافية في رقم قياسي آخر للحصيلة اليومية؛ ما يرفع إجمالي الحالات في العاصمة إلى 2796 إصابة.
وبشأن أعداد الضحايا، ذكر البيان أن حصيلة الوفيات الناجمة عن انتشار الفيروس ارتفعت أيضاً إلى 191 شخصاً بعد تسجيل تسع وفيات جديدة.
وأشار إلى أن الحصيلة الإجمالية لا تشمل الإصابات والوفيات التي سُجلت في سفينة "دياموند برينسيس" السياحية التي خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو في فبراير الماضي.
17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
02:26 PM
اليابان: 591 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يقفز إلى 9533
طوكيو سجّلت 201 إصابة في رقم قياسي آخر للحصيلة اليومية
سجّلت اليابان 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للجائحة، إلى 9533 حالة.
وقالت وزارة الصحة اليابانية، في بيان: طوكيو سجّلت 201 إصابة إضافية في رقم قياسي آخر للحصيلة اليومية؛ ما يرفع إجمالي الحالات في العاصمة إلى 2796 إصابة.
وبشأن أعداد الضحايا، ذكر البيان أن حصيلة الوفيات الناجمة عن انتشار الفيروس ارتفعت أيضاً إلى 191 شخصاً بعد تسجيل تسع وفيات جديدة.
وأشار إلى أن الحصيلة الإجمالية لا تشمل الإصابات والوفيات التي سُجلت في سفينة "دياموند برينسيس" السياحية التي خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو في فبراير الماضي.