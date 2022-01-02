النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجلس النواب الأردني يقرّ بعض التعديلات على الدستور

يواصل نقاشاته حول بقية المواد غدًا

‬واصل مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني، في جلسة مسائية، اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.

وأقر النواب بأغلبية 106 أصوات، تعديل الفقرة 5 من المادة السادسة من الدستور، بما يعزز الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

كما وافق المجلس على إضافة فقرتين (6 و7) إلى المادة السادسة من الدستور لتمكين المرأة والشباب، حيث أكدت الفقرة 6 على تكفل الدولة بتمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع، بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

وصوّت 113 نائبًا لصالح شطب الفقرة المضافة من الحكومة الأردنية على المادة 32 من الدستور، والتي تنص على أن "الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية".

ويواصل المجلس غدًا في جلستين صباحية ومسائية مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الاردني والبالغة 30 مادة، بعد أن أقر اليوم 3 مواد.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مجلس النواب الأردني يقرّ بعض التعديلات على الدستور
سبق

‬واصل مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني، في جلسة مسائية، اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.

وأقر النواب بأغلبية 106 أصوات، تعديل الفقرة 5 من المادة السادسة من الدستور، بما يعزز الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

كما وافق المجلس على إضافة فقرتين (6 و7) إلى المادة السادسة من الدستور لتمكين المرأة والشباب، حيث أكدت الفقرة 6 على تكفل الدولة بتمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع، بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

وصوّت 113 نائبًا لصالح شطب الفقرة المضافة من الحكومة الأردنية على المادة 32 من الدستور، والتي تنص على أن "الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية".

ويواصل المجلس غدًا في جلستين صباحية ومسائية مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الاردني والبالغة 30 مادة، بعد أن أقر اليوم 3 مواد.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
06:42 PM

مجلس النواب الأردني يقرّ بعض التعديلات على الدستور

يواصل نقاشاته حول بقية المواد غدًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
679

‬واصل مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني، في جلسة مسائية، اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.

وأقر النواب بأغلبية 106 أصوات، تعديل الفقرة 5 من المادة السادسة من الدستور، بما يعزز الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

كما وافق المجلس على إضافة فقرتين (6 و7) إلى المادة السادسة من الدستور لتمكين المرأة والشباب، حيث أكدت الفقرة 6 على تكفل الدولة بتمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع، بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

وصوّت 113 نائبًا لصالح شطب الفقرة المضافة من الحكومة الأردنية على المادة 32 من الدستور، والتي تنص على أن "الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية".

ويواصل المجلس غدًا في جلستين صباحية ومسائية مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الاردني والبالغة 30 مادة، بعد أن أقر اليوم 3 مواد.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,128
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,162
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,662
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,564

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة