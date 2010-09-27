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"وطن القدوات".. محاضرة بالحرم عن "التاريخ المُشرق في لزوم الجماعة"

ألقاها "وصي الله عباس" متطرقًا لأسباب أمن المملكة ومنها الالتزام بالكتاب والسنة

ألقى المدرس بالمسجد الحرام أستاذ الحديث والتفسير بجامعة أم القرى، الدكتور وصي الله محمد عباس -عن بُعد- أمس، محاضرة بعنوان: "الوطن تاريخ مشرق في لزوم الجماعة"، ضِمن سلسلة برامج وطن القدوات.

واستعرض "عباس"، مقومات حصول الأمن من خلال اتباع الكتاب والسنة، وأن الناس قبل الإسلام كانوا في جاهلية، فلما بُعث عليه الصلاة والسلام صبر على الأذى حتى فتح الله عليه مكة.

وتطرق الشيخ "وصي الله" إلى الأسس والمقومات التي مكّنت الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- من ضبط الأمن والأمان؛ مشيرًا إلى الأسباب التي أرست الأمن في المملكة ومنها التزامها بكتاب الله والسنة النبوية.

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"وطن القدوات".. محاضرة بالحرم عن "التاريخ المُشرق في لزوم الجماعة"
سبق

ألقى المدرس بالمسجد الحرام أستاذ الحديث والتفسير بجامعة أم القرى، الدكتور وصي الله محمد عباس -عن بُعد- أمس، محاضرة بعنوان: "الوطن تاريخ مشرق في لزوم الجماعة"، ضِمن سلسلة برامج وطن القدوات.

واستعرض "عباس"، مقومات حصول الأمن من خلال اتباع الكتاب والسنة، وأن الناس قبل الإسلام كانوا في جاهلية، فلما بُعث عليه الصلاة والسلام صبر على الأذى حتى فتح الله عليه مكة.

وتطرق الشيخ "وصي الله" إلى الأسس والمقومات التي مكّنت الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- من ضبط الأمن والأمان؛ مشيرًا إلى الأسباب التي أرست الأمن في المملكة ومنها التزامها بكتاب الله والسنة النبوية.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
11:46 AM

"وطن القدوات".. محاضرة بالحرم عن "التاريخ المُشرق في لزوم الجماعة"

ألقاها "وصي الله عباس" متطرقًا لأسباب أمن المملكة ومنها الالتزام بالكتاب والسنة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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ألقى المدرس بالمسجد الحرام أستاذ الحديث والتفسير بجامعة أم القرى، الدكتور وصي الله محمد عباس -عن بُعد- أمس، محاضرة بعنوان: "الوطن تاريخ مشرق في لزوم الجماعة"، ضِمن سلسلة برامج وطن القدوات.

واستعرض "عباس"، مقومات حصول الأمن من خلال اتباع الكتاب والسنة، وأن الناس قبل الإسلام كانوا في جاهلية، فلما بُعث عليه الصلاة والسلام صبر على الأذى حتى فتح الله عليه مكة.

وتطرق الشيخ "وصي الله" إلى الأسس والمقومات التي مكّنت الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- من ضبط الأمن والأمان؛ مشيرًا إلى الأسباب التي أرست الأمن في المملكة ومنها التزامها بكتاب الله والسنة النبوية.

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