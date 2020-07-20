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أمير تبوك يطّلع على استعدادات بداية العام الدراسي الجديد

نوه بالدعم والاهتمام الذي يلقاه قطاع التعليم قبل القيادة الرشيدة

التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، اليوم في مكتبه بالإمارة؛ المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، والذي اطلع أمير المنطقة على تقرير مفصّل عن استعدادات الإدارة للعام الدراسي الجديد، والبرامج التدريبية الصيفية المنفذة بالمنطقة عن بعد لمنسوبي التعليم، وتجهيز المباني المدرسية.

ونوه إلى الدعم والاهتمام الذي يلقاه قطاع التعليم بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وقدم مدير التعليم الشكر والتقدير لأمير منطقة تبوك على توجيهاته المستمرة لدعم العمل التعليمي بالمنطقة وعناية سموه بأبنائه الطلاب والطالبات.

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير تبوك يطّلع على استعدادات بداية العام الدراسي الجديد
سبق

التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، اليوم في مكتبه بالإمارة؛ المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، والذي اطلع أمير المنطقة على تقرير مفصّل عن استعدادات الإدارة للعام الدراسي الجديد، والبرامج التدريبية الصيفية المنفذة بالمنطقة عن بعد لمنسوبي التعليم، وتجهيز المباني المدرسية.

ونوه إلى الدعم والاهتمام الذي يلقاه قطاع التعليم بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وقدم مدير التعليم الشكر والتقدير لأمير منطقة تبوك على توجيهاته المستمرة لدعم العمل التعليمي بالمنطقة وعناية سموه بأبنائه الطلاب والطالبات.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
03:41 PM

أمير تبوك يطّلع على استعدادات بداية العام الدراسي الجديد

نوه بالدعم والاهتمام الذي يلقاه قطاع التعليم قبل القيادة الرشيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، اليوم في مكتبه بالإمارة؛ المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، والذي اطلع أمير المنطقة على تقرير مفصّل عن استعدادات الإدارة للعام الدراسي الجديد، والبرامج التدريبية الصيفية المنفذة بالمنطقة عن بعد لمنسوبي التعليم، وتجهيز المباني المدرسية.

ونوه إلى الدعم والاهتمام الذي يلقاه قطاع التعليم بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وقدم مدير التعليم الشكر والتقدير لأمير منطقة تبوك على توجيهاته المستمرة لدعم العمل التعليمي بالمنطقة وعناية سموه بأبنائه الطلاب والطالبات.

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