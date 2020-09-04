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كورونا في الكويت: شفاء 626 مصابًا من الفيروس

وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 79417

سجّلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية شفاء 626 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأفادت وزارة الصحة الكويتية أنه بذلك يصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 79417 حالة، مشيرةً إلى أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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كورونا في الكويت: شفاء 626 مصابًا من الفيروس
سبق

سجّلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية شفاء 626 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأفادت وزارة الصحة الكويتية أنه بذلك يصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 79417 حالة، مشيرةً إلى أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
02:10 PM

كورونا في الكويت: شفاء 626 مصابًا من الفيروس

وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 79417

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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سجّلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية شفاء 626 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأفادت وزارة الصحة الكويتية أنه بذلك يصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 79417 حالة، مشيرةً إلى أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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