"أمين عسير" يتفقّد الأسواق المركزية ويشدّد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

لحماية المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا

تفقّد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ المراكز التموينية وأسواق النفع العام بمدينة أبها؛ للتأكّد من تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-١٩".

وشدّد الحميدي؛ خلال جولته التفقدية على عددٍ من الأسواق المركزية وأسواق النفع العام ومختبر الأمانة، على ضرورة الاهتمام بالمراكز التموينية وأسواق النفع العام ومتابعتها أولاً بأول؛ لتحقيق الشروط والمعايير المطلوبة، فيما يخص تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار إلى أن هذه الجولة جاءت لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الوزارة؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-١٩" حرصاً على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.

ونوّه الحميدي؛ بأن "الأمانة" لن تتهاون مع أيّ منشأة لا تلتزم بأعمال التعقيم والتطهير المستمر وتوافر آليات للتهوية داخل المواقع المغلقة؛ علاوة على توفير المعقمات والكمامات والقفازات عند مداخلها، وعدم السماح نهائياً بالازدحام داخلها.

ونبّه إلى أن هذه الجولة تأتي وفق توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل؛ التي تنص على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة؛ تعزيزاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضدّ فيروس كورونا "كوفيد-١٩".