النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل قابلا شبحًا؟.. شاهد شرطيين يخرجان هربًا من مقبرة ليلًا

كانا يجريان مثل الأطفال

يظهر تأثير المعتقدات الشعبية عن الأشباح في لحظات الخوف الشديد عند الإنسان؛ فقد كشف فيديو مرعب عن اللحظة التي خرج فيها شرطيان هربًا من مقبرة يقومان بحراستها في مدينة ديترويت‏ الأمريكية، وقد أصابهما الخوف الشديد.

وحسب موقع "نيوز بياند ديترويت" الإخباري، تبادلت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تم التقاطه في مقبرة بمدينة ديترويت ‏في ولاية ميتشيغان الأمريكية، ويظهر فيه شرطيان وهما يتجولان داخل المقبرة التي يقومان بدورية حراسة فيها، وتبدو المقبرة فارغة لأسباب غير معروفة، وقد أمسك كل شرطي بمشعل إضاءة.

وحسب الفيديو، فجأة تقطع الصمت المطبق صرخة مدوية وممتدة في جوف المقبرة المظلمة، ونشاهد الشرطيين وهما يهربان وقد أصابهما الذعر الشديد.

ويعلق الموقع قائلًا: "كان الشرطيان يجريان مثل الأطفال، في رد فعل غريزي؛ فقد كانت الصرخة مرعبة حقًّا، دون أن يدري أحد مصدرها".

الرئيسية/ محطات

اعلان
هل قابلا شبحًا؟.. شاهد شرطيين يخرجان هربًا من مقبرة ليلًا
سبق

يظهر تأثير المعتقدات الشعبية عن الأشباح في لحظات الخوف الشديد عند الإنسان؛ فقد كشف فيديو مرعب عن اللحظة التي خرج فيها شرطيان هربًا من مقبرة يقومان بحراستها في مدينة ديترويت‏ الأمريكية، وقد أصابهما الخوف الشديد.

وحسب موقع "نيوز بياند ديترويت" الإخباري، تبادلت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تم التقاطه في مقبرة بمدينة ديترويت ‏في ولاية ميتشيغان الأمريكية، ويظهر فيه شرطيان وهما يتجولان داخل المقبرة التي يقومان بدورية حراسة فيها، وتبدو المقبرة فارغة لأسباب غير معروفة، وقد أمسك كل شرطي بمشعل إضاءة.

وحسب الفيديو، فجأة تقطع الصمت المطبق صرخة مدوية وممتدة في جوف المقبرة المظلمة، ونشاهد الشرطيين وهما يهربان وقد أصابهما الذعر الشديد.

ويعلق الموقع قائلًا: "كان الشرطيان يجريان مثل الأطفال، في رد فعل غريزي؛ فقد كانت الصرخة مرعبة حقًّا، دون أن يدري أحد مصدرها".

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
12:35 PM

هل قابلا شبحًا؟.. شاهد شرطيين يخرجان هربًا من مقبرة ليلًا

كانا يجريان مثل الأطفال

A A A
أيمن حسن - الرياض
6
6,953

يظهر تأثير المعتقدات الشعبية عن الأشباح في لحظات الخوف الشديد عند الإنسان؛ فقد كشف فيديو مرعب عن اللحظة التي خرج فيها شرطيان هربًا من مقبرة يقومان بحراستها في مدينة ديترويت‏ الأمريكية، وقد أصابهما الخوف الشديد.

وحسب موقع "نيوز بياند ديترويت" الإخباري، تبادلت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تم التقاطه في مقبرة بمدينة ديترويت ‏في ولاية ميتشيغان الأمريكية، ويظهر فيه شرطيان وهما يتجولان داخل المقبرة التي يقومان بدورية حراسة فيها، وتبدو المقبرة فارغة لأسباب غير معروفة، وقد أمسك كل شرطي بمشعل إضاءة.

وحسب الفيديو، فجأة تقطع الصمت المطبق صرخة مدوية وممتدة في جوف المقبرة المظلمة، ونشاهد الشرطيين وهما يهربان وقد أصابهما الذعر الشديد.

ويعلق الموقع قائلًا: "كان الشرطيان يجريان مثل الأطفال، في رد فعل غريزي؛ فقد كانت الصرخة مرعبة حقًّا، دون أن يدري أحد مصدرها".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,325
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,733
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,599
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,785

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة