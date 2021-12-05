استنكرت البحرين بشدّة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية أربع طائرات مسيرة حاولت استهداف المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، مما يعكس استمرار المليشيا في اعتداءاتها الآثمة والممنهجة لاستهداف المدنيين والأبرياء.
ونوهت وزارة الخارجية بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وتدميرها للطائرات المسيرة، مؤكدةً دعم مملكة البحرين ووقوفها الدائم مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لضمان أمن وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.
البحرين تستنكر إطلاق المليشيا الحوثية طائرات مسيرة تجاه المملكة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-12-05
استنكرت البحرين بشدّة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية أربع طائرات مسيرة حاولت استهداف المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، مما يعكس استمرار المليشيا في اعتداءاتها الآثمة والممنهجة لاستهداف المدنيين والأبرياء.
ونوهت وزارة الخارجية بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وتدميرها للطائرات المسيرة، مؤكدةً دعم مملكة البحرين ووقوفها الدائم مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لضمان أمن وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.
05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
06:20 PM
البحرين تستنكر إطلاق المليشيا الحوثية طائرات مسيرة تجاه المملكة
استنكرت البحرين بشدّة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية أربع طائرات مسيرة حاولت استهداف المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، مما يعكس استمرار المليشيا في اعتداءاتها الآثمة والممنهجة لاستهداف المدنيين والأبرياء.
ونوهت وزارة الخارجية بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وتدميرها للطائرات المسيرة، مؤكدةً دعم مملكة البحرين ووقوفها الدائم مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لضمان أمن وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.