البحرين تستنكر إطلاق المليشيا الحوثية طائرات مسيرة تجاه المملكة

قالت: يعكس استمرار اعتداءاتها الآثمة والممنهجة لاستهداف المدنيين والأبرياء

استنكرت البحرين بشدّة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية أربع طائرات مسيرة حاولت استهداف المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، مما يعكس استمرار المليشيا في اعتداءاتها الآثمة والممنهجة لاستهداف المدنيين والأبرياء.

ونوهت وزارة الخارجية بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وتدميرها للطائرات المسيرة، مؤكدةً دعم مملكة البحرين ووقوفها الدائم مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لضمان أمن وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.