النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد واقعة الـ16 ساعة.. "حماية المستهلك": تعويض انقطاع الكهرباء 75 ريالًا

قالت: تصل إلى 200 ريال في حال حدث الانقطاع لأربع مرات في العام الواحد

بيّنت جمعية حماية المستهلك، أن تعويض انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين في الأوضاع العادية 75 ريالًا، وتصل إلى 200 ريال في العام الواحد في حال حدث الانقطاع لأربع مرات.

وجاء تعليق حماية المستهلك، بعد حادثة الانقطاع التي شهدتها المناطق الجنوبية أول أمس، والذي استمر لأكثر من 16 ساعة بسبب الأحوال الجوية، والتي أدت لحدوث أضرار لبعض الأبراج، كما ذكرت الشركة السعودية للكهرباء.

وتفصيلًا قالت الجمعية: إنه يحق للمستفيد المطالبة بتعويض يُقَدّر بـ75 ريالًا في حال انقطاع "الكهرباء" في الأوضاع العادية خلال 24 ساعة، بالإضافة لـ75 لكل 12 ساعة إضافية.

وأشارت أيضًا إلى أنه يحق للمستهلك المطالبة بمبلغ 200 ريال في حال حدوث انقطاع التيار عن المستهلك لأكثر من 4 مرات كل منها تزيد على 4 ساعات خلال سنة ميلادية واحدة.

وكان مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء قد قرر تعويض المشتركين المتأثرين بالانقطاعات التي حدثت في كل من: (منطقة عسير، ومنطقة جازان، ومنطقة نجران، ومنطقة الباحة)، بخصم 25% من قيمة الاستهلاك الذي يخص شهر يونيو 2019م؛ التزامًا من الشركة بمسؤولياتها تجاه مشتركيها.

وكررت الشركة شديد اعتذارها لمشتركيها عما حدث من انقطاع للخدمة الكهربائية عن أجزاء متفرقة من المنطقة الجنوبية؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، وما تمخّض عن ذلك من معاناة المشتركين في هذا الشهر الكريم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد واقعة الـ16 ساعة.. "حماية المستهلك": تعويض انقطاع الكهرباء 75 ريالًا
سبق

بيّنت جمعية حماية المستهلك، أن تعويض انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين في الأوضاع العادية 75 ريالًا، وتصل إلى 200 ريال في العام الواحد في حال حدث الانقطاع لأربع مرات.

وجاء تعليق حماية المستهلك، بعد حادثة الانقطاع التي شهدتها المناطق الجنوبية أول أمس، والذي استمر لأكثر من 16 ساعة بسبب الأحوال الجوية، والتي أدت لحدوث أضرار لبعض الأبراج، كما ذكرت الشركة السعودية للكهرباء.

وتفصيلًا قالت الجمعية: إنه يحق للمستفيد المطالبة بتعويض يُقَدّر بـ75 ريالًا في حال انقطاع "الكهرباء" في الأوضاع العادية خلال 24 ساعة، بالإضافة لـ75 لكل 12 ساعة إضافية.

وأشارت أيضًا إلى أنه يحق للمستهلك المطالبة بمبلغ 200 ريال في حال حدوث انقطاع التيار عن المستهلك لأكثر من 4 مرات كل منها تزيد على 4 ساعات خلال سنة ميلادية واحدة.

وكان مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء قد قرر تعويض المشتركين المتأثرين بالانقطاعات التي حدثت في كل من: (منطقة عسير، ومنطقة جازان، ومنطقة نجران، ومنطقة الباحة)، بخصم 25% من قيمة الاستهلاك الذي يخص شهر يونيو 2019م؛ التزامًا من الشركة بمسؤولياتها تجاه مشتركيها.

وكررت الشركة شديد اعتذارها لمشتركيها عما حدث من انقطاع للخدمة الكهربائية عن أجزاء متفرقة من المنطقة الجنوبية؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، وما تمخّض عن ذلك من معاناة المشتركين في هذا الشهر الكريم.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
10:39 AM

بعد واقعة الـ16 ساعة.. "حماية المستهلك": تعويض انقطاع الكهرباء 75 ريالًا

قالت: تصل إلى 200 ريال في حال حدث الانقطاع لأربع مرات في العام الواحد

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
7
7,410

بيّنت جمعية حماية المستهلك، أن تعويض انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين في الأوضاع العادية 75 ريالًا، وتصل إلى 200 ريال في العام الواحد في حال حدث الانقطاع لأربع مرات.

وجاء تعليق حماية المستهلك، بعد حادثة الانقطاع التي شهدتها المناطق الجنوبية أول أمس، والذي استمر لأكثر من 16 ساعة بسبب الأحوال الجوية، والتي أدت لحدوث أضرار لبعض الأبراج، كما ذكرت الشركة السعودية للكهرباء.

وتفصيلًا قالت الجمعية: إنه يحق للمستفيد المطالبة بتعويض يُقَدّر بـ75 ريالًا في حال انقطاع "الكهرباء" في الأوضاع العادية خلال 24 ساعة، بالإضافة لـ75 لكل 12 ساعة إضافية.

وأشارت أيضًا إلى أنه يحق للمستهلك المطالبة بمبلغ 200 ريال في حال حدوث انقطاع التيار عن المستهلك لأكثر من 4 مرات كل منها تزيد على 4 ساعات خلال سنة ميلادية واحدة.

وكان مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء قد قرر تعويض المشتركين المتأثرين بالانقطاعات التي حدثت في كل من: (منطقة عسير، ومنطقة جازان، ومنطقة نجران، ومنطقة الباحة)، بخصم 25% من قيمة الاستهلاك الذي يخص شهر يونيو 2019م؛ التزامًا من الشركة بمسؤولياتها تجاه مشتركيها.

وكررت الشركة شديد اعتذارها لمشتركيها عما حدث من انقطاع للخدمة الكهربائية عن أجزاء متفرقة من المنطقة الجنوبية؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، وما تمخّض عن ذلك من معاناة المشتركين في هذا الشهر الكريم.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,250
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,100
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,270
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,844

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة