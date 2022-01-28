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"كفاءة" يعقد ورشة العمل الثالثة عن ترشيد الكهرباء في القطاع الحكومي

لإيضاح معايير رفع كفاءة الاستهلاك في المرافق والمنشآت وآليات تطبيقها

عقد المركز السعودي لكفاءة الطاقة اليوم في مدينة جدة ورشة العمل الثالثة عن آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي، بحضور عدد كبير من ممثلي القطاع الحكومي في الجانب الفني من الوزارات والمؤسسات والهيئات وغيرها، وذلك بهدف توضيح ما هي البيانات المطلوب توفرها عن المبنى والتي سيزود بها ممثل الجهة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، من خلال المنصة الإلكترونية، وكذلك إيضاح المعايير اللازمة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في كافة المرافق والمنشآت الحكومية القائمة وآليات تطبيقها.

وتضمنت الورشة تقديم شرح وافٍ عن أهم البيانات المطلوبة من الجهات الحكومية، وآلية تزويد المركز بهذه البيانات المتعلقة باستهلاك الكهرباء من قبل المنسق الفني في كل جهة حكومية، ودوره في متابعة إعداد وتنفيذ برامج للصيانة الدورية الوقائية للأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكًا للطاقة.

وتضمنت الورشة تقديم عرض مفصل عن المنصة الإلكترونية لجمع بيانات مباني الجهات الحكومية.

وقدم خلال الورشة عرض عن البرامج التدريبية التي يقدمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة التي تسهم في رفع وتأهيل الكوادر البشرية المختصة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص للقيام بمهام ترشيد ورفع كفاءة الطاقة في جهاتهم.

واستمع الحضور لشرح مفصل عن دور المركز في مجال تأهيل سوق شركات خدمات كفاءة الطاقة بالمملكة، بالإضافة إلى تقديم نبذة عن شركة خدمات الطاقة "ترشيد" وما تقوم به من جهود في هذا الجانب .

وسبق للمركز عقد ورشتي عمل في الرياض في إطار حرصه على تطبيق آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي التي وجه المقام السامي الكريم بتنفيذها، بهدف تطبيق المعايير اللازمة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في كافة المرافق والمنشآت الحكومية القائمة.

وقام المركز بتزويد الجهات الحكومية بملخص عن كافة المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بكفاءة الطاقة المطلوب تحقيقها في قطاع المباني الحكومية التي عمل عليها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

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"كفاءة" يعقد ورشة العمل الثالثة عن ترشيد الكهرباء في القطاع الحكومي
سبق

عقد المركز السعودي لكفاءة الطاقة اليوم في مدينة جدة ورشة العمل الثالثة عن آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي، بحضور عدد كبير من ممثلي القطاع الحكومي في الجانب الفني من الوزارات والمؤسسات والهيئات وغيرها، وذلك بهدف توضيح ما هي البيانات المطلوب توفرها عن المبنى والتي سيزود بها ممثل الجهة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، من خلال المنصة الإلكترونية، وكذلك إيضاح المعايير اللازمة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في كافة المرافق والمنشآت الحكومية القائمة وآليات تطبيقها.

وتضمنت الورشة تقديم شرح وافٍ عن أهم البيانات المطلوبة من الجهات الحكومية، وآلية تزويد المركز بهذه البيانات المتعلقة باستهلاك الكهرباء من قبل المنسق الفني في كل جهة حكومية، ودوره في متابعة إعداد وتنفيذ برامج للصيانة الدورية الوقائية للأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكًا للطاقة.

وتضمنت الورشة تقديم عرض مفصل عن المنصة الإلكترونية لجمع بيانات مباني الجهات الحكومية.

وقدم خلال الورشة عرض عن البرامج التدريبية التي يقدمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة التي تسهم في رفع وتأهيل الكوادر البشرية المختصة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص للقيام بمهام ترشيد ورفع كفاءة الطاقة في جهاتهم.

واستمع الحضور لشرح مفصل عن دور المركز في مجال تأهيل سوق شركات خدمات كفاءة الطاقة بالمملكة، بالإضافة إلى تقديم نبذة عن شركة خدمات الطاقة "ترشيد" وما تقوم به من جهود في هذا الجانب .

وسبق للمركز عقد ورشتي عمل في الرياض في إطار حرصه على تطبيق آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي التي وجه المقام السامي الكريم بتنفيذها، بهدف تطبيق المعايير اللازمة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في كافة المرافق والمنشآت الحكومية القائمة.

وقام المركز بتزويد الجهات الحكومية بملخص عن كافة المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بكفاءة الطاقة المطلوب تحقيقها في قطاع المباني الحكومية التي عمل عليها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
02:35 PM

"كفاءة" يعقد ورشة العمل الثالثة عن ترشيد الكهرباء في القطاع الحكومي

لإيضاح معايير رفع كفاءة الاستهلاك في المرافق والمنشآت وآليات تطبيقها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد المركز السعودي لكفاءة الطاقة اليوم في مدينة جدة ورشة العمل الثالثة عن آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي، بحضور عدد كبير من ممثلي القطاع الحكومي في الجانب الفني من الوزارات والمؤسسات والهيئات وغيرها، وذلك بهدف توضيح ما هي البيانات المطلوب توفرها عن المبنى والتي سيزود بها ممثل الجهة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، من خلال المنصة الإلكترونية، وكذلك إيضاح المعايير اللازمة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في كافة المرافق والمنشآت الحكومية القائمة وآليات تطبيقها.

وتضمنت الورشة تقديم شرح وافٍ عن أهم البيانات المطلوبة من الجهات الحكومية، وآلية تزويد المركز بهذه البيانات المتعلقة باستهلاك الكهرباء من قبل المنسق الفني في كل جهة حكومية، ودوره في متابعة إعداد وتنفيذ برامج للصيانة الدورية الوقائية للأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكًا للطاقة.

وتضمنت الورشة تقديم عرض مفصل عن المنصة الإلكترونية لجمع بيانات مباني الجهات الحكومية.

وقدم خلال الورشة عرض عن البرامج التدريبية التي يقدمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة التي تسهم في رفع وتأهيل الكوادر البشرية المختصة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص للقيام بمهام ترشيد ورفع كفاءة الطاقة في جهاتهم.

واستمع الحضور لشرح مفصل عن دور المركز في مجال تأهيل سوق شركات خدمات كفاءة الطاقة بالمملكة، بالإضافة إلى تقديم نبذة عن شركة خدمات الطاقة "ترشيد" وما تقوم به من جهود في هذا الجانب .

وسبق للمركز عقد ورشتي عمل في الرياض في إطار حرصه على تطبيق آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي التي وجه المقام السامي الكريم بتنفيذها، بهدف تطبيق المعايير اللازمة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في كافة المرافق والمنشآت الحكومية القائمة.

وقام المركز بتزويد الجهات الحكومية بملخص عن كافة المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بكفاءة الطاقة المطلوب تحقيقها في قطاع المباني الحكومية التي عمل عليها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

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