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وفاة رب أسرة وإصابة ابنته نتيجة لدغة كوبرا عربية

فاجأتهم في المنزل وتمكنوا من قتلها بعد صراع معها

توفي رب أسرة ولا تزال ابنته تتلقى العناية الطبية في المستشفى مساء اليوم، بعد أن تعرضا للدغة ثعبان سام من نوع الكوبراء العربية.

وتفصيلاً تفاجأ رب أسرة أثناء تواجده بمنزلة بإحدى القرى بمدينة الباحة بدخول ثعبان من نوع الكوبراء لمنزله وقيامة بلدغ الأب ولدغة أخرى لابنته، حيث تمكنوا بعد مقاومة شرسة من قتل الثعبان، وعلى الفور تم نقل الأب على وجه السرعة إلى المستشفى ويلفظ أنفاسة الأخيرة، نتيجة شدة سمية هذه النوع من الثعابين، فيما لا تزال الطفله في العناية المركزة تتلقى العلاج .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفاة رب أسرة وإصابة ابنته نتيجة لدغة كوبرا عربية
سبق

توفي رب أسرة ولا تزال ابنته تتلقى العناية الطبية في المستشفى مساء اليوم، بعد أن تعرضا للدغة ثعبان سام من نوع الكوبراء العربية.

وتفصيلاً تفاجأ رب أسرة أثناء تواجده بمنزلة بإحدى القرى بمدينة الباحة بدخول ثعبان من نوع الكوبراء لمنزله وقيامة بلدغ الأب ولدغة أخرى لابنته، حيث تمكنوا بعد مقاومة شرسة من قتل الثعبان، وعلى الفور تم نقل الأب على وجه السرعة إلى المستشفى ويلفظ أنفاسة الأخيرة، نتيجة شدة سمية هذه النوع من الثعابين، فيما لا تزال الطفله في العناية المركزة تتلقى العلاج .

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
09:55 PM

وفاة رب أسرة وإصابة ابنته نتيجة لدغة كوبرا عربية

فاجأتهم في المنزل وتمكنوا من قتلها بعد صراع معها

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
34
48,831

توفي رب أسرة ولا تزال ابنته تتلقى العناية الطبية في المستشفى مساء اليوم، بعد أن تعرضا للدغة ثعبان سام من نوع الكوبراء العربية.

وتفصيلاً تفاجأ رب أسرة أثناء تواجده بمنزلة بإحدى القرى بمدينة الباحة بدخول ثعبان من نوع الكوبراء لمنزله وقيامة بلدغ الأب ولدغة أخرى لابنته، حيث تمكنوا بعد مقاومة شرسة من قتل الثعبان، وعلى الفور تم نقل الأب على وجه السرعة إلى المستشفى ويلفظ أنفاسة الأخيرة، نتيجة شدة سمية هذه النوع من الثعابين، فيما لا تزال الطفله في العناية المركزة تتلقى العلاج .

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