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جراحةٌ متقدمة لاستئصال ورم في الكبد لثلاثيني بمستشفى "دله النخيل"

كان يعاني من ألم في أعلى البطن وتقيؤ متواصل لعدة أشهر

نجح مستشفى "دله النخيل"، في إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم وعائي كبير جدًّا في الكبد لمريض في العقد الثالث من عمره، وفي عملية جراحية دقيقة ومعقدة استمرت لمدة ثلاث ساعات؛ تم استئصال الورم بالكامل والنصف الأيمن من الكبد. وقد تماثَلَ المريض للشفاء، وخرج من المستشفى بصحة جيدة.

وكشف الدكتور حمد القحطاني، بروفيسور جراحة الكبد الذي أشرف على العملية، أن المريض قد عانى من ألم في أعلى البطن وتقيؤ متواصل لأشهر عدة، وبعد إجراء الفحوصات وصور الأشعة اللازمة؛ تَبَيّن وجود الورم الذي صاحَبَه نزيف وغرغرينا.

تجدر الإشارة إلى أن دله الصحية حققت الريادة في مجال الرعاية الصحية في المملكة لعقود طويلة.

وقد كان "دله النخيل" أول مستشفى في المملكة يدخل تقنية جراحة المناظير في عام 1990، وجراحة القلب المفتوح في القطاع الخاص في عام 1995، وولادة طفل بعد عملية التلقيح الصناعي في عام 1996.

للاستفسار الاتصال على الرقم الموحد 920012222.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جراحةٌ متقدمة لاستئصال ورم في الكبد لثلاثيني بمستشفى "دله النخيل"
سبق

نجح مستشفى "دله النخيل"، في إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم وعائي كبير جدًّا في الكبد لمريض في العقد الثالث من عمره، وفي عملية جراحية دقيقة ومعقدة استمرت لمدة ثلاث ساعات؛ تم استئصال الورم بالكامل والنصف الأيمن من الكبد. وقد تماثَلَ المريض للشفاء، وخرج من المستشفى بصحة جيدة.

وكشف الدكتور حمد القحطاني، بروفيسور جراحة الكبد الذي أشرف على العملية، أن المريض قد عانى من ألم في أعلى البطن وتقيؤ متواصل لأشهر عدة، وبعد إجراء الفحوصات وصور الأشعة اللازمة؛ تَبَيّن وجود الورم الذي صاحَبَه نزيف وغرغرينا.

تجدر الإشارة إلى أن دله الصحية حققت الريادة في مجال الرعاية الصحية في المملكة لعقود طويلة.

وقد كان "دله النخيل" أول مستشفى في المملكة يدخل تقنية جراحة المناظير في عام 1990، وجراحة القلب المفتوح في القطاع الخاص في عام 1995، وولادة طفل بعد عملية التلقيح الصناعي في عام 1996.

للاستفسار الاتصال على الرقم الموحد 920012222.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
01:49 PM

جراحةٌ متقدمة لاستئصال ورم في الكبد لثلاثيني بمستشفى "دله النخيل"

كان يعاني من ألم في أعلى البطن وتقيؤ متواصل لعدة أشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح مستشفى "دله النخيل"، في إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم وعائي كبير جدًّا في الكبد لمريض في العقد الثالث من عمره، وفي عملية جراحية دقيقة ومعقدة استمرت لمدة ثلاث ساعات؛ تم استئصال الورم بالكامل والنصف الأيمن من الكبد. وقد تماثَلَ المريض للشفاء، وخرج من المستشفى بصحة جيدة.

وكشف الدكتور حمد القحطاني، بروفيسور جراحة الكبد الذي أشرف على العملية، أن المريض قد عانى من ألم في أعلى البطن وتقيؤ متواصل لأشهر عدة، وبعد إجراء الفحوصات وصور الأشعة اللازمة؛ تَبَيّن وجود الورم الذي صاحَبَه نزيف وغرغرينا.

تجدر الإشارة إلى أن دله الصحية حققت الريادة في مجال الرعاية الصحية في المملكة لعقود طويلة.

وقد كان "دله النخيل" أول مستشفى في المملكة يدخل تقنية جراحة المناظير في عام 1990، وجراحة القلب المفتوح في القطاع الخاص في عام 1995، وولادة طفل بعد عملية التلقيح الصناعي في عام 1996.

للاستفسار الاتصال على الرقم الموحد 920012222.

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