كلية الاتصالات بالرياض تختتم المعرض التوعوي عن أضرار التدخين

نظمته بالتعاون مع "نقاء" لرفع مستوى الوعي حول هذه العادة السيئة

اختتمت، اليوم الجمعة، فعاليات برنامج التوعية بأضرار التدخين، الذي نظمته كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض ممثلة في إدارة الخدمات الإرشادية، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (نقاء)، واستمر على مدى يومين.

وفي التفاصيل: جاء ذلك بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة عميد الكلية، ووكيلَي الكلية: لخدمات المتدربين إبراهيم الحناكي، وللتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي، وعدد من منسوبي الكلية والمتدربين، وذلك ببهو الكلية.

وفي هذا الصدد أوضح مدير الخدمات الإرشادية بالكلية إبراهيم المبرز، أن البرنامج ضمّ عيادة الإقلاع عن التدخين، والأركان التوعوية، مؤكدًا أن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المتدربين والمجتمع بأضرار التدخين.

وبيّن "المبرز" أن المعرض اشتمل على لوحات توعوية ومجسمات مبسطة عن أضرار التدخين، ومسابقة توعوية مصاحبة، وشاشات عرض ومطويات، ومختصين في مجال مكافحة التدخين.

وعبّر عن سعادته بالإقبال الكبير الذي شهده المعرض من المتدربين والمنسوبين، مشيرًا إلى أن المعرض يختلف عن المعارض الأخرى؛ حيث تم عرض نماذج حية لرئة مدخن ورئة لغير مدخن، وأجهزة يمكن من خلالها حساب كمية الكربون لجميع الزوار، إضافة إلى مساعدة من أراد الإقلاع عن التدخين بالطرق السليمة، والتي تضمن بمشيئة الله تعالى عدم العودة إلى هذه العادة السيئة.