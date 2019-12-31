"إدارة المشاريع".. دورة للشؤون الأكاديمية بـ"صحة مكة المكرمة"

تُركز على المفاهيم الأساسية لعلم الإدارة والتعامل مع المخاطر والخطط البديلة

افتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، دورة إدارة المشاريع PMP، بحضور مساعد المدير العام للموارد البشرية شاكر الكريدمي، والتي تُنَفّذ من قِبَل إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بـ"صحة مكة المكرمة" خلال الفترة من 3- 7 جمادى الأولى 1441 بفندق بارك أن النسيم.

وذكرت "صحة مكة المكرمة" أن الدورة تستهدف مسؤولي المشاريع بجميع الإدارات بالصحة؛ حيث تركز على المفاهيم الأساسية لعلم إدارة المشاريع، وكيفية اختيار المشاريع وتأسيسها، وتحدد الأهداف وجدولة المهام، وتشكيل فِرَق العمل، وتضع خطة الاتصال، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع المخاطر ووضع خطط بديلة، والتعاقد والإشراف على المنفذين وإغلاق المشروع.