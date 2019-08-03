أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات، اليوم السبت، أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اتفقا على الوثيقة الدستورية التي تمهّد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية، فيما شكّلت لجنة للإعداد للتوقيع النهائي يوم غد الأحد. وقال "لبات" في مؤتمر صحافي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية: إن وفدَي الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي اجتمعا مساء أمس وتوصّلا إلى اتفاق كامل على الوثيقة الدستورية. وأضاف أن الجانبين سيواصلان اجتماعاتهما مساء اليوم للترتيبات الفنية؛ لتنظيم مراسيم التوقيع الرسمي على الوثيقة غدًا الأحد. من جهته قال عضو التفاوض بقوى الحرية والتغيير بابكر فيصل: ما تم التوصل إليه يمثل اتفاقًا تاريخيًّا سيعبر بالسودان من مرحلة الثورة لمرحلة الدولة. ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في التاسع من يوليو الماضي بالأحرف الأولى، على الاتفاق السياسي للترتيبات الانتقالية الذي تضمّن تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة حول أحداث العنف منذ الـ11 من أبريل الماضي. وانهارت المحادثات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عندما اقتحمت قوات نظامية اعتصامًا خارج مقر وزارة الدفاع في الثالث من يونيو الماضي، وقتل، بحسب المعارضة، أكثر من 130 شخصًا، فيما تقول الحكومة: إن عدد القتلى 61 شخصًا، بينهم ثلاثة من النظاميين؛ مما أدى لتعليق التفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حتى بعد تدخل وساطة إثيوبية بدعم دولي.

غدًا.. "العسكري السوداني" و"قوى الحرية" يوقّعان الوثيقة الدستورية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-03 أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات، اليوم السبت، أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اتفقا على الوثيقة الدستورية التي تمهّد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية، فيما شكّلت لجنة للإعداد للتوقيع النهائي يوم غد الأحد.



وقال "لبات" في مؤتمر صحافي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية: إن وفدَي الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي اجتمعا مساء أمس وتوصّلا إلى اتفاق كامل على الوثيقة الدستورية.



وأضاف أن الجانبين سيواصلان اجتماعاتهما مساء اليوم للترتيبات الفنية؛ لتنظيم مراسيم التوقيع الرسمي على الوثيقة غدًا الأحد.



من جهته قال عضو التفاوض بقوى الحرية والتغيير بابكر فيصل: ما تم التوصل إليه يمثل اتفاقًا تاريخيًّا سيعبر بالسودان من مرحلة الثورة لمرحلة الدولة.



ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في التاسع من يوليو الماضي بالأحرف الأولى، على الاتفاق السياسي للترتيبات الانتقالية الذي تضمّن تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة حول أحداث العنف منذ الـ11 من أبريل الماضي.



وانهارت المحادثات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عندما اقتحمت قوات نظامية اعتصامًا خارج مقر وزارة الدفاع في الثالث من يونيو الماضي، وقتل، بحسب المعارضة، أكثر من 130 شخصًا، فيما تقول الحكومة: إن عدد القتلى 61 شخصًا، بينهم ثلاثة من النظاميين؛ مما أدى لتعليق التفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حتى بعد تدخل وساطة إثيوبية بدعم دولي.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440 12:40 PM

غدًا.. "العسكري السوداني" و"قوى الحرية" يوقّعان الوثيقة الدستورية في تحرُّك من شأنه تمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية في البلاد





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أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات، اليوم السبت، أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اتفقا على الوثيقة الدستورية التي تمهّد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية، فيما شكّلت لجنة للإعداد للتوقيع النهائي يوم غد الأحد.



وقال "لبات" في مؤتمر صحافي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية: إن وفدَي الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي اجتمعا مساء أمس وتوصّلا إلى اتفاق كامل على الوثيقة الدستورية.



وأضاف أن الجانبين سيواصلان اجتماعاتهما مساء اليوم للترتيبات الفنية؛ لتنظيم مراسيم التوقيع الرسمي على الوثيقة غدًا الأحد.



من جهته قال عضو التفاوض بقوى الحرية والتغيير بابكر فيصل: ما تم التوصل إليه يمثل اتفاقًا تاريخيًّا سيعبر بالسودان من مرحلة الثورة لمرحلة الدولة.



ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في التاسع من يوليو الماضي بالأحرف الأولى، على الاتفاق السياسي للترتيبات الانتقالية الذي تضمّن تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة حول أحداث العنف منذ الـ11 من أبريل الماضي.



وانهارت المحادثات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عندما اقتحمت قوات نظامية اعتصامًا خارج مقر وزارة الدفاع في الثالث من يونيو الماضي، وقتل، بحسب المعارضة، أكثر من 130 شخصًا، فيما تقول الحكومة: إن عدد القتلى 61 شخصًا، بينهم ثلاثة من النظاميين؛ مما أدى لتعليق التفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حتى بعد تدخل وساطة إثيوبية بدعم دولي.