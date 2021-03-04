النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النائب العام  يتفقد إجراءات العمل بمحافظتي العلا وينبع

في ختام جولته التفقدية على مقرات النيابة بمنطقة المدينة

اختتم النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم, جولاته التفقدية لمقرات النيابة العامة في منطقة المدينة المنورة، بزيارة فرع النيابة العامة بالمدينة ودوائر النيابة في محافظتي ينبع والعلا، ورافقه خلالها معالي وكيل النيابة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من مسؤولي النيابة.

والتقى المعجب برؤساء الدوائر ومديري الأقسام، ورؤساء جهات الضبط وتفقد إجراءات العمل، مؤكداً ضرورة التنسيق بين النيابة والجهات ذات الاختصاص لإنجاز القضايا، وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله.

وأوضح أن النيابة العامة تعمل بحيوية وتسارع لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 إلى جانب قطاعات الدولة الأخرى، وعلينا جميعاً أن نكون في المستوى المأمول لمواكبة هذه النهضة المباركة.

وتُعدّ هذه الجولة امتدادًا للجولات التفقدية التي قام بها النائب العام على مناطق المملكة خلال الأسابيع الأخيرة، وبدأها بزيارة الدوائر النيابية في مناطق الرياض ومكة المكرمة وجازان ونجران.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
النائب العام  يتفقد إجراءات العمل بمحافظتي العلا وينبع
سبق

اختتم النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم, جولاته التفقدية لمقرات النيابة العامة في منطقة المدينة المنورة، بزيارة فرع النيابة العامة بالمدينة ودوائر النيابة في محافظتي ينبع والعلا، ورافقه خلالها معالي وكيل النيابة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من مسؤولي النيابة.

والتقى المعجب برؤساء الدوائر ومديري الأقسام، ورؤساء جهات الضبط وتفقد إجراءات العمل، مؤكداً ضرورة التنسيق بين النيابة والجهات ذات الاختصاص لإنجاز القضايا، وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله.

وأوضح أن النيابة العامة تعمل بحيوية وتسارع لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 إلى جانب قطاعات الدولة الأخرى، وعلينا جميعاً أن نكون في المستوى المأمول لمواكبة هذه النهضة المباركة.

وتُعدّ هذه الجولة امتدادًا للجولات التفقدية التي قام بها النائب العام على مناطق المملكة خلال الأسابيع الأخيرة، وبدأها بزيارة الدوائر النيابية في مناطق الرياض ومكة المكرمة وجازان ونجران.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
07:34 PM

النائب العام  يتفقد إجراءات العمل بمحافظتي العلا وينبع

في ختام جولته التفقدية على مقرات النيابة بمنطقة المدينة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
666

اختتم النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم, جولاته التفقدية لمقرات النيابة العامة في منطقة المدينة المنورة، بزيارة فرع النيابة العامة بالمدينة ودوائر النيابة في محافظتي ينبع والعلا، ورافقه خلالها معالي وكيل النيابة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من مسؤولي النيابة.

والتقى المعجب برؤساء الدوائر ومديري الأقسام، ورؤساء جهات الضبط وتفقد إجراءات العمل، مؤكداً ضرورة التنسيق بين النيابة والجهات ذات الاختصاص لإنجاز القضايا، وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله.

وأوضح أن النيابة العامة تعمل بحيوية وتسارع لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 إلى جانب قطاعات الدولة الأخرى، وعلينا جميعاً أن نكون في المستوى المأمول لمواكبة هذه النهضة المباركة.

وتُعدّ هذه الجولة امتدادًا للجولات التفقدية التي قام بها النائب العام على مناطق المملكة خلال الأسابيع الأخيرة، وبدأها بزيارة الدوائر النيابية في مناطق الرياض ومكة المكرمة وجازان ونجران.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,674
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,919
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,541
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,023

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة