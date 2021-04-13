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الرياض.. ضبط مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم 26 مترًا مكعبًا من الحطب المعد للبيع

المالكي: تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقه وتسليم المضبوطات للجهات المختصة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض (24) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم (26) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي للبيع والاستخدام في أنشطة تجارية بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمَي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. ضبط مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم 26 مترًا مكعبًا من الحطب المعد للبيع
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض (24) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم (26) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي للبيع والاستخدام في أنشطة تجارية بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمَي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
07:07 PM

الرياض.. ضبط مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم 26 مترًا مكعبًا من الحطب المعد للبيع

المالكي: تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقه وتسليم المضبوطات للجهات المختصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض (24) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم (26) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي للبيع والاستخدام في أنشطة تجارية بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمَي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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