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إسبانيا تفرض غرامة على غير الملتزمين بارتداء الكمامة

"إيلا" أكد استمرار الإجراء حتى هزيمة "كورونا"

جدد وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا، اليوم (الثلاثاء)، التأكيد بأن وضع الكمامات سيبقى إلزاميًّا في بلاده إلى حين التوصل للقاح ضد فيروس كورونا المستجد، فيما تم تكليف الشرطة فرض غرامة على المخالفين.

وأوضح "إيلا" أن الإجراء سيبقى مطبّقًا حتى بعد رفع حالة الطوارئ في 21 يونيو، وسيستمر تطبيقه إلى وقت هزيمة الفيروس بشكل دائم، وتوفر علاجًا فعّالًا أو لقاحًا ضده.


فُرضت إسبانيا منذ 21 مايو، على جميع السكان البالغة أعمارهم ست سنوات وما فوق وضع كمامات في الأماكن العامة؛ حيث لا يمكن المحافظة على مسافة أمان تبلغ مترين بين شخص وآخر.


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إسبانيا تفرض غرامة على غير الملتزمين بارتداء الكمامة
سبق

جدد وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا، اليوم (الثلاثاء)، التأكيد بأن وضع الكمامات سيبقى إلزاميًّا في بلاده إلى حين التوصل للقاح ضد فيروس كورونا المستجد، فيما تم تكليف الشرطة فرض غرامة على المخالفين.

وأوضح "إيلا" أن الإجراء سيبقى مطبّقًا حتى بعد رفع حالة الطوارئ في 21 يونيو، وسيستمر تطبيقه إلى وقت هزيمة الفيروس بشكل دائم، وتوفر علاجًا فعّالًا أو لقاحًا ضده.


فُرضت إسبانيا منذ 21 مايو، على جميع السكان البالغة أعمارهم ست سنوات وما فوق وضع كمامات في الأماكن العامة؛ حيث لا يمكن المحافظة على مسافة أمان تبلغ مترين بين شخص وآخر.


09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
09:47 PM

إسبانيا تفرض غرامة على غير الملتزمين بارتداء الكمامة

"إيلا" أكد استمرار الإجراء حتى هزيمة "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جدد وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا، اليوم (الثلاثاء)، التأكيد بأن وضع الكمامات سيبقى إلزاميًّا في بلاده إلى حين التوصل للقاح ضد فيروس كورونا المستجد، فيما تم تكليف الشرطة فرض غرامة على المخالفين.

وأوضح "إيلا" أن الإجراء سيبقى مطبّقًا حتى بعد رفع حالة الطوارئ في 21 يونيو، وسيستمر تطبيقه إلى وقت هزيمة الفيروس بشكل دائم، وتوفر علاجًا فعّالًا أو لقاحًا ضده.


فُرضت إسبانيا منذ 21 مايو، على جميع السكان البالغة أعمارهم ست سنوات وما فوق وضع كمامات في الأماكن العامة؛ حيث لا يمكن المحافظة على مسافة أمان تبلغ مترين بين شخص وآخر.


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