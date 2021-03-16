لجان المنازعات والمخالفات المصرفية تعلّق جلساتها القضائية

حرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم

أعلنت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، تعليق جميع الجلسات القضائية أمام اللجان المصرفية والتمويلية والائتمانية حتى إشعار آخر.

وقالت "الأمانة" في بيان: التزاماً بما صدر من الدولة بشأن تعليق الحضور إلى مقار العمل في الجهات الحكومية كافة لمدة (16) يوماً اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 16 / 3 / 2020م، وحرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد تقرّر تعليق جميع الجلسات القضائية أمام اللجان المصرفية والتمويلية والائتمانية حتى إشعار آخر.