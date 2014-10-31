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الحكم "الشمراني " يقود مباراة الاتحاد والأهلي.. في قمة جولة "رئاسة العشرين"

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء طواقم التحكيم التي ستدير مباريات اليوم السبت في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. وسيدير لقاء الديربي بين الاتحاد والأهلي طاقم تحكيم سعودي بقيادة حكم الساحة ماجد الشمراني. فيما يدير لقاء الهلال وضمك طاقم تحكيم سعودي بقيادة الحكم تركي الخضير, ويدير لقاء أبها والاتفاق طاقم تحكيم سعودي أيضًا بقيادة الحكم فيصل البلوي .

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الحكم "الشمراني " يقود مباراة الاتحاد والأهلي.. في قمة جولة "رئاسة العشرين"
سبق

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء طواقم التحكيم التي ستدير مباريات اليوم السبت في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. وسيدير لقاء الديربي بين الاتحاد والأهلي طاقم تحكيم سعودي بقيادة حكم الساحة ماجد الشمراني. فيما يدير لقاء الهلال وضمك طاقم تحكيم سعودي بقيادة الحكم تركي الخضير, ويدير لقاء أبها والاتفاق طاقم تحكيم سعودي أيضًا بقيادة الحكم فيصل البلوي .

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
06:13 PM

الحكم "الشمراني " يقود مباراة الاتحاد والأهلي.. في قمة جولة "رئاسة العشرين"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء طواقم التحكيم التي ستدير مباريات اليوم السبت في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. وسيدير لقاء الديربي بين الاتحاد والأهلي طاقم تحكيم سعودي بقيادة حكم الساحة ماجد الشمراني. فيما يدير لقاء الهلال وضمك طاقم تحكيم سعودي بقيادة الحكم تركي الخضير, ويدير لقاء أبها والاتفاق طاقم تحكيم سعودي أيضًا بقيادة الحكم فيصل البلوي .

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