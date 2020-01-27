"المالية" تعلن إقفال طرح شهر يناير من برنامج الصكوك المحلية

حدّدت حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 6,720 مليار ريال سعودي

أعلنت وزارة المالية أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يناير 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، مشيرة إلى أنه تمّ تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 6,720 مليار ريال سعودي.

وأوضحت أن الإصدارات قُسّمت إلى شريحتين: الأولى تبلغ 715 مليون ريال؛ ليُصبح الحجم النهائي للشريحة 715 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق عام 2027 ميلادي، والأخرى تبلغ 6,005 مليار ريال؛ ليُصبح الحجم النهائي للشريحة 7,842 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي.