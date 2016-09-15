"مستقبل الأزياء".. فعالية تستضيفها الرياض وتنظمها "الثقافة" نوفمبر المقبل

ندوات وورش عمل وجلسات حوارية ستتطرق إلى تحديات وتطورات القطاع

تستعد وزارة الثقافة لتنظيم فعالية "مستقبل الأزياء" الرامية إلى دعم قطاع الأزياء في المملكة.

ومن المقرّر أن تنعقد الفعالية في مدينة الرياض من الرابع إلى السادس من شهر نوفمبر لعام 2019م، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويتضمّن جدول أعمال الفعالية العديد من الندوات وورش العمل والجلسات الحوارية التي ستتطرق إلى التحديات والتوجهات والتطورات الحالية في قطاع الأزياء العالمي.

ويشهد قطاع الأزياء في المملكة العربية السعودية إقبالاً واسعاً وحضوراً قوياً، مما يتيح العديد من الفرص لتنميته ورعايته، إلاّ أن القطاع يحتاج إلى بنية أساسية ومنصة ثقافية وتنظيمية داعمة للقطاع.

وستتناول فعاليات "مستقبل الأزياء" هذا الجانب، حيث سيكون هناك منابر مخصصة لمناقشة العناصر المطلوبة لبناء منصة متكاملة لقطاع الأزياء في المملكة وتجاوز التحديات التي تواجهها المواهب السعودية في هذا الميدان.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في سياق ما تشهده المملكة من تطورات تنموية و ثقافية.

وقد أعلنت وزارة الثقافة في وقت سابق من العام عن رؤيتها وتوجهاتها والتي تضمنت تحديد ستة عشر مجالاً ثقافياً لتركّز عليها من خلال البرامج والأنشطة والفعاليات، من ضمنها قطاع الأزياء.