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الحصيني: بداية نهاية الصيف في 23 ذي الحجة.. عندما يظهر "سهيل"

قال: ثاني ألمع نجم في السماء ليلًا.. ويقدر العلماء عمره بـ27 مليون سنة

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن بداية نهاية الصيف هذا العام في 23 ذي الحجة؛ حيث يظهر نجم سهيل.

وقال عبر حسابه في "تويتر": سهيل من أشهر النجوم عند العرب قديمًا وحديثًا، وثاني ألمع نجم في السماء ليلًا بعد الشعرى.

وأضاف: يظهر "سهيل" هذا العام بتاريخ 23/ 12/ 1440هـ، ويعتبر ظهور نجم سهيل علامة على نهاية الصيف تدريجيًّا.

وتابع: يقدر علماء الفلك أن عمر نجم "سهيل" 27 مليون سنة، وكانت العرب تتغنى بنجم سهيل وتذكره في أشعارها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني: بداية نهاية الصيف في 23 ذي الحجة.. عندما يظهر "سهيل"
سبق

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن بداية نهاية الصيف هذا العام في 23 ذي الحجة؛ حيث يظهر نجم سهيل.

وقال عبر حسابه في "تويتر": سهيل من أشهر النجوم عند العرب قديمًا وحديثًا، وثاني ألمع نجم في السماء ليلًا بعد الشعرى.

وأضاف: يظهر "سهيل" هذا العام بتاريخ 23/ 12/ 1440هـ، ويعتبر ظهور نجم سهيل علامة على نهاية الصيف تدريجيًّا.

وتابع: يقدر علماء الفلك أن عمر نجم "سهيل" 27 مليون سنة، وكانت العرب تتغنى بنجم سهيل وتذكره في أشعارها.

22 يوليو 2019 - 19 ذو القعدة 1440
08:24 AM

الحصيني: بداية نهاية الصيف في 23 ذي الحجة.. عندما يظهر "سهيل"

قال: ثاني ألمع نجم في السماء ليلًا.. ويقدر العلماء عمره بـ27 مليون سنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن بداية نهاية الصيف هذا العام في 23 ذي الحجة؛ حيث يظهر نجم سهيل.

وقال عبر حسابه في "تويتر": سهيل من أشهر النجوم عند العرب قديمًا وحديثًا، وثاني ألمع نجم في السماء ليلًا بعد الشعرى.

وأضاف: يظهر "سهيل" هذا العام بتاريخ 23/ 12/ 1440هـ، ويعتبر ظهور نجم سهيل علامة على نهاية الصيف تدريجيًّا.

وتابع: يقدر علماء الفلك أن عمر نجم "سهيل" 27 مليون سنة، وكانت العرب تتغنى بنجم سهيل وتذكره في أشعارها.

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10 مليارات ..

10 مليارات ..

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