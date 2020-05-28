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وزير "الإسلامية" ينوه بجهود قيادة المملكة في العناية ببيوت الله

قدم شكره للدعاة والمؤذنين وأشاد بتفاعل المواطنين في تنفيذ الإجراءات

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر للقيادة على ما يوليانه من عناية فائقة واهتمام عظيم ببيوت الله, مشيراً إلى أن الأمر السامي الكريم بعودة فتح المساجد بعد إغلاقها مؤقتاً تأكيد على عنايتهم وحرصهم الشديد على صحة مرتادي بيوت الله والتي تتوافق مع أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية وهي حفظ النفس البشرية .

جاء ذلك في تصريح للوزير "آل الشيخ" بمناسبة إعادة فتح المساجد بالمملكة تنفيذاً للأمر السامي الكريم بالسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ماعدا المساجد في مدينة مكة المكرمة, مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقاية .

وفي سياق متصل، قدم الوزير آل الشيخ شكره وتقديره للعلماء والدعاة الذين شاركوا في البرامج الدعوية التوعوية التي أطلقتها الوزارة منذ بدء ظهور جائحة كورنا والتي ما زالت متواصلة في توعية جميع فئات المجتمع بالأخذ بالإجراءات الاحترازية, مثنياً معاليه على جهودهم في تبيان الرسالة السامية التي تنص على توقي هذا الوباء والسمع والطاعة لولاة الأمور في كل ما يحافظ على الأمن الصحي لدى المجتمع.

كما شكر المؤذنين بمساجد وجوامع المملكة الذين كانوا مثالاً متميزاً في الانتظام ورفع الأذان طيلة أيام الحظر يصدحون بصوت الحق ناشرين للطمأنينة والسكينة ومذكرين بأوقات الصلوات المكتوبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير "الإسلامية" ينوه بجهود قيادة المملكة في العناية ببيوت الله
سبق

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر للقيادة على ما يوليانه من عناية فائقة واهتمام عظيم ببيوت الله, مشيراً إلى أن الأمر السامي الكريم بعودة فتح المساجد بعد إغلاقها مؤقتاً تأكيد على عنايتهم وحرصهم الشديد على صحة مرتادي بيوت الله والتي تتوافق مع أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية وهي حفظ النفس البشرية .

جاء ذلك في تصريح للوزير "آل الشيخ" بمناسبة إعادة فتح المساجد بالمملكة تنفيذاً للأمر السامي الكريم بالسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ماعدا المساجد في مدينة مكة المكرمة, مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقاية .

وفي سياق متصل، قدم الوزير آل الشيخ شكره وتقديره للعلماء والدعاة الذين شاركوا في البرامج الدعوية التوعوية التي أطلقتها الوزارة منذ بدء ظهور جائحة كورنا والتي ما زالت متواصلة في توعية جميع فئات المجتمع بالأخذ بالإجراءات الاحترازية, مثنياً معاليه على جهودهم في تبيان الرسالة السامية التي تنص على توقي هذا الوباء والسمع والطاعة لولاة الأمور في كل ما يحافظ على الأمن الصحي لدى المجتمع.

كما شكر المؤذنين بمساجد وجوامع المملكة الذين كانوا مثالاً متميزاً في الانتظام ورفع الأذان طيلة أيام الحظر يصدحون بصوت الحق ناشرين للطمأنينة والسكينة ومذكرين بأوقات الصلوات المكتوبة.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
04:40 PM

وزير "الإسلامية" ينوه بجهود قيادة المملكة في العناية ببيوت الله

قدم شكره للدعاة والمؤذنين وأشاد بتفاعل المواطنين في تنفيذ الإجراءات

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عبدالله العنزي - الرياض
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رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر للقيادة على ما يوليانه من عناية فائقة واهتمام عظيم ببيوت الله, مشيراً إلى أن الأمر السامي الكريم بعودة فتح المساجد بعد إغلاقها مؤقتاً تأكيد على عنايتهم وحرصهم الشديد على صحة مرتادي بيوت الله والتي تتوافق مع أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية وهي حفظ النفس البشرية .

جاء ذلك في تصريح للوزير "آل الشيخ" بمناسبة إعادة فتح المساجد بالمملكة تنفيذاً للأمر السامي الكريم بالسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ماعدا المساجد في مدينة مكة المكرمة, مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقاية .

وفي سياق متصل، قدم الوزير آل الشيخ شكره وتقديره للعلماء والدعاة الذين شاركوا في البرامج الدعوية التوعوية التي أطلقتها الوزارة منذ بدء ظهور جائحة كورنا والتي ما زالت متواصلة في توعية جميع فئات المجتمع بالأخذ بالإجراءات الاحترازية, مثنياً معاليه على جهودهم في تبيان الرسالة السامية التي تنص على توقي هذا الوباء والسمع والطاعة لولاة الأمور في كل ما يحافظ على الأمن الصحي لدى المجتمع.

كما شكر المؤذنين بمساجد وجوامع المملكة الذين كانوا مثالاً متميزاً في الانتظام ورفع الأذان طيلة أيام الحظر يصدحون بصوت الحق ناشرين للطمأنينة والسكينة ومذكرين بأوقات الصلوات المكتوبة.

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