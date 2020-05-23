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خادم الحرمين للمواطنين والمقيمين: أقدر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم ملتزمين بكل وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد الاجتماعي

رغم أنها من الأنشطة المستثناة فى العيد.. أهالى الخرمة فوجئوا بإغلاق جميع المخابز

مواطن لـ"سبق": نطالب بتوفير تصاريح التجول لعمالها وإعادتهم للعمل

طالب عدد من سكان محافظة الخرمة بفتح المخابز بعد أن أغلقت أبوابها اليوم مع قرار منع التجولي الكلي بمدن ومحافظات المملكة .

وقال المواطن ابوعبدالله لـ"سبق": اليوم تفاجأنا بأن جميع المخابز بالخرمة مغلقه ولم تعمل رغم أن المخابز من الأنشطة المستثناة من الإغلاق خلال عيد الفطر المبارك، كما وضحت وزارة التجاراة .

وأكد أنه على الرغم من حصول بعض المواطنين على تصاريح لقضاء حوائجهم المنزلية إلا أن خوف العاملين في المخابز بالخرمة وجهلهم بالنظام لم يعملوا هذا اليوم السبت في المخابز .

يشار إلى أن عددًا من المواطنين قد طالبوا بضرورة توفير تصاريح التجول لعمال المخابز وإعادتهم للعمل وتوفير الخبز وما يحتاجه المواطن والمقيم خلال قرار منع التجول الكلي، والذي يطبقه الجميع ويحترمه بالالتزام بالمنازل في محافظة الخرمة.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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رغم أنها من الأنشطة المستثناة فى العيد.. أهالى الخرمة فوجئوا بإغلاق جميع المخابز
سبق

طالب عدد من سكان محافظة الخرمة بفتح المخابز بعد أن أغلقت أبوابها اليوم مع قرار منع التجولي الكلي بمدن ومحافظات المملكة .

وقال المواطن ابوعبدالله لـ"سبق": اليوم تفاجأنا بأن جميع المخابز بالخرمة مغلقه ولم تعمل رغم أن المخابز من الأنشطة المستثناة من الإغلاق خلال عيد الفطر المبارك، كما وضحت وزارة التجاراة .

وأكد أنه على الرغم من حصول بعض المواطنين على تصاريح لقضاء حوائجهم المنزلية إلا أن خوف العاملين في المخابز بالخرمة وجهلهم بالنظام لم يعملوا هذا اليوم السبت في المخابز .

يشار إلى أن عددًا من المواطنين قد طالبوا بضرورة توفير تصاريح التجول لعمال المخابز وإعادتهم للعمل وتوفير الخبز وما يحتاجه المواطن والمقيم خلال قرار منع التجول الكلي، والذي يطبقه الجميع ويحترمه بالالتزام بالمنازل في محافظة الخرمة.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
05:24 PM

رغم أنها من الأنشطة المستثناة فى العيد.. أهالى الخرمة فوجئوا بإغلاق جميع المخابز

مواطن لـ"سبق": نطالب بتوفير تصاريح التجول لعمالها وإعادتهم للعمل

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محمد الزامل - الخرمة
7
7,951

طالب عدد من سكان محافظة الخرمة بفتح المخابز بعد أن أغلقت أبوابها اليوم مع قرار منع التجولي الكلي بمدن ومحافظات المملكة .

وقال المواطن ابوعبدالله لـ"سبق": اليوم تفاجأنا بأن جميع المخابز بالخرمة مغلقه ولم تعمل رغم أن المخابز من الأنشطة المستثناة من الإغلاق خلال عيد الفطر المبارك، كما وضحت وزارة التجاراة .

وأكد أنه على الرغم من حصول بعض المواطنين على تصاريح لقضاء حوائجهم المنزلية إلا أن خوف العاملين في المخابز بالخرمة وجهلهم بالنظام لم يعملوا هذا اليوم السبت في المخابز .

يشار إلى أن عددًا من المواطنين قد طالبوا بضرورة توفير تصاريح التجول لعمال المخابز وإعادتهم للعمل وتوفير الخبز وما يحتاجه المواطن والمقيم خلال قرار منع التجول الكلي، والذي يطبقه الجميع ويحترمه بالالتزام بالمنازل في محافظة الخرمة.

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