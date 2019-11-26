أمير الرياض يشهد توقيع اتفاقية بين "خيرات" و"الحديثة للتكنولوجيا"

"سبق" راعٍ إعلامي لبرامج الجمعية

شهد أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لجمعية "خيرات لحفظ النعمة" الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جمعية "خيرات" والشركة الحديثة للتكنولوجيا.

جاء ذلك خلال استقباله لرئيس الشركة الحديثة للتكنولوجيا المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجربا، والمشرف العام على جمعية "خيرات" عبدالله بن عبيد السبيعي.

وخلال اللقاء، استمع أمير المنطقة إلى إيجاز عن أهداف الاتفاقية وجدواها، لتقديم الخدمات للمستفيدين لدى جمعية خيرات عن طريق دعم الشركة الحديثة للتكنولوجيا، من خلال تكفلها بمشروع النقل والتوزيع الميداني اليومي بمدينة الرياض، حيث تهدف الاتفاقية إلى دعم أنشطة خيرات في تقليل الهدر الغذائي والذي تزداد نسبته بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وقدّم المشرف العام على جمعية "خيرات" شكره لأمير منطقة الرياض على رعايته وتوجيهاته للجمعية، منوهاً بمبادرة الشركة الحديثة للتكنولوجيا في دعم الجمعية.

من جانبه، بيَّن رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للتكنولوجيا أن الشركة تتطلع لخدمة الوطن والحفاظ على النعمة وعدم إهدارها، وهذا واجب على الجميع ومسؤولية اجتماعية عظيمة.

يُذكر أن "سبق" الراعي والشريك الإعلامي لبرامج جمعية "خيرات لحفظ النعمة".