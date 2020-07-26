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هيئة الرياض تسير دوريات ميدانية وتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى

لتقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة

بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، في تسيير دوريات ميدانية وتوعوية، على الأسواق والأماكن العامة لتقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك ضمن الجهود المبذولة للتوعية والتوجيه بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد جائحة كورونا.

كما قام رئيس هيئة الرياض الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله القرني، بجولات ميدانية على المراكز الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطة الميدانية والتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى.

وأشار مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبد الله العسيري، إلى أن هذه الجولات الميدانية والتوعوية بفرع الرياض، تأتي إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، وتطبيقًا لخطة الرئاسة العامة بتفعيل عمل الهيئات والمراكز الإشرافية مع أخذ كل التدابير الوقائية من منسوبي الهيئة؛ حماية لأنفسهم وللمجتمع.

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هيئة الرياض تسير دوريات ميدانية وتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى
سبق

بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، في تسيير دوريات ميدانية وتوعوية، على الأسواق والأماكن العامة لتقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك ضمن الجهود المبذولة للتوعية والتوجيه بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد جائحة كورونا.

كما قام رئيس هيئة الرياض الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله القرني، بجولات ميدانية على المراكز الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطة الميدانية والتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى.

وأشار مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبد الله العسيري، إلى أن هذه الجولات الميدانية والتوعوية بفرع الرياض، تأتي إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، وتطبيقًا لخطة الرئاسة العامة بتفعيل عمل الهيئات والمراكز الإشرافية مع أخذ كل التدابير الوقائية من منسوبي الهيئة؛ حماية لأنفسهم وللمجتمع.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
06:34 PM

هيئة الرياض تسير دوريات ميدانية وتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى

لتقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، في تسيير دوريات ميدانية وتوعوية، على الأسواق والأماكن العامة لتقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك ضمن الجهود المبذولة للتوعية والتوجيه بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد جائحة كورونا.

كما قام رئيس هيئة الرياض الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله القرني، بجولات ميدانية على المراكز الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطة الميدانية والتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى.

وأشار مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبد الله العسيري، إلى أن هذه الجولات الميدانية والتوعوية بفرع الرياض، تأتي إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، وتطبيقًا لخطة الرئاسة العامة بتفعيل عمل الهيئات والمراكز الإشرافية مع أخذ كل التدابير الوقائية من منسوبي الهيئة؛ حماية لأنفسهم وللمجتمع.

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