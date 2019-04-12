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ليبيا.. حالة واحدة بـ "كورونا" ترفع الإجمالي إلى 25

إضافة إلى حالة وفاة لمُسِنة فيما تماثلت ثماني حالات للشفاء

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 25 حالةً؛ منهم حالة وفاة لمُسِنة تبلغ من العمر 85 عاماً، فيما تماثلت ثماني حالت للشفاء.

وبحسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فقد أظهرت نتائج تحليل 17 عيّنة التي تسلّمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، 16 حالة سلبية، وحالة إيجابية ثبُتت إصابتها بالفيروس.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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ليبيا.. حالة واحدة بـ "كورونا" ترفع الإجمالي إلى 25
سبق

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 25 حالةً؛ منهم حالة وفاة لمُسِنة تبلغ من العمر 85 عاماً، فيما تماثلت ثماني حالت للشفاء.

وبحسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فقد أظهرت نتائج تحليل 17 عيّنة التي تسلّمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، 16 حالة سلبية، وحالة إيجابية ثبُتت إصابتها بالفيروس.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
09:30 AM

ليبيا.. حالة واحدة بـ "كورونا" ترفع الإجمالي إلى 25

إضافة إلى حالة وفاة لمُسِنة فيما تماثلت ثماني حالات للشفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 25 حالةً؛ منهم حالة وفاة لمُسِنة تبلغ من العمر 85 عاماً، فيما تماثلت ثماني حالت للشفاء.

وبحسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فقد أظهرت نتائج تحليل 17 عيّنة التي تسلّمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، 16 حالة سلبية، وحالة إيجابية ثبُتت إصابتها بالفيروس.

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