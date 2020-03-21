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وزير التعليم: البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى لمواجهة "كورونا"

في رسالة لقيت تفاعلاً كبيرًا من حسابات الإدارات والمدارس

وجَّه وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، رسالة توعوية، أكد خلالها أن البقاء في المنزل هو السلاح الأقوى لمواجهة فيروس كورونا.

وقال وزير التعليم في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "كلنا مسؤول.، ‏البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى -بإذن الله- لمواجهة فيروس كورونا"، وذلك في رسالة لقيت تفاعلاً كبيرًا من حسابات إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات والمدارس.

وتبث وزارة التعليم وإدارات تعليمها رسائل توعوية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنشر الكثير من مقاطع الفيديو والمنشورات التوعوية والتثقيفية، التي تشدد على التقيد بالتعليمات الاحترازية، والبقاء في المنازل.

فيروس كورونا الجديد وزير التعليم حمد آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم: البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى لمواجهة "كورونا"
سبق

وجَّه وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، رسالة توعوية، أكد خلالها أن البقاء في المنزل هو السلاح الأقوى لمواجهة فيروس كورونا.

وقال وزير التعليم في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "كلنا مسؤول.، ‏البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى -بإذن الله- لمواجهة فيروس كورونا"، وذلك في رسالة لقيت تفاعلاً كبيرًا من حسابات إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات والمدارس.

وتبث وزارة التعليم وإدارات تعليمها رسائل توعوية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنشر الكثير من مقاطع الفيديو والمنشورات التوعوية والتثقيفية، التي تشدد على التقيد بالتعليمات الاحترازية، والبقاء في المنازل.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
09:33 PM

وزير التعليم: البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى لمواجهة "كورونا"

في رسالة لقيت تفاعلاً كبيرًا من حسابات الإدارات والمدارس

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مسلّم الهواملة - الرياض
0
745

وجَّه وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، رسالة توعوية، أكد خلالها أن البقاء في المنزل هو السلاح الأقوى لمواجهة فيروس كورونا.

وقال وزير التعليم في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "كلنا مسؤول.، ‏البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى -بإذن الله- لمواجهة فيروس كورونا"، وذلك في رسالة لقيت تفاعلاً كبيرًا من حسابات إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات والمدارس.

وتبث وزارة التعليم وإدارات تعليمها رسائل توعوية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنشر الكثير من مقاطع الفيديو والمنشورات التوعوية والتثقيفية، التي تشدد على التقيد بالتعليمات الاحترازية، والبقاء في المنازل.

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