"الخطوط السعودية " تكشف طائراتيها المشاركتين في العرض الجوي لليوم الوطني

ينطلق في كلّ من جدة والرياض والخبر خلال الفترة من 20 وحتى 25 سبتمبر

أتمت الخطوط السعودية جاهزيتها للمشاركة في الاستعراض الجوي الكبير "هي لنا دار" الذي سيُقام احتفاءً باليوم الوطني الـ (91) للمملكة العربية السعودية بمشاركة مختلف قطاعات الطيران المدني والعسكري، وبإشراف من الهيئة العامة للترفيه.

وتأتي هذه المشاركة اعتزازاً بمكانتها كصرحٍ من صروح هذا الوطن المعطاء وبدورها الرائد في خدمة الوطن الغالي على مدى أكثر من (75) عاماً وانطلاقاً من التزاماتها الوطنية وبرامجها المجتمعية وشراكاتها الاستراتيجية مع العديد من القطاعات والهيئات الوطنية.

وتشارك "الخطوط السعودية" في هذا الحدث الكبير بطائرتين من أحدث أسطولها الجوي الأولى من طراز بوينج (B787-9) المتوشحة بصورة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جانب شعار اليوبيل الماسي بمناسبة مرور (75) عاماً على تأسيسها.

أما الطائرة الثانية فهي من طراز بوينج (B777-300ER) تتزين بشعار الخطوط السعودية في حقبة السبعينات والثمانينات الميلادية.

وسيكون العرض في كل من جدة والرياض والخبر خلال الفترة من 20 وحتى 25 سبتمبر الجاري بقيادة مجموعة من الطيارين السعوديين بالناقل الوطني.

ومنذ اعتماد الشعار الذي ستتزين به الطائرات؛ جسّدت "السعودية" الأفكار والرؤى إلى واقع من خلال القيام بجميع المتطلبات والاشتراطات التي تضمن تنفيذ هذه المبادرة في الوقت المناسب وبالمعايير التي تضمن سلامة الإجراءات والتنفيذ.

وتم اختيار طراز الطائرة الذي يتناسب مع العرض الجوي، وتم تصميم وتنفيذ الشعار على الطائرات بسواعد وطنية بالشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران.