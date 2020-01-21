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كراني محذّراً: البرد القارس قادم ومعه درجات حرارة لم تُسجَّل

احذروا التعرُّض للتيارات الباردة لتجنُّب الإصابة بالأمراض الصدرية

أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن البرد القارس قادمٌ حاملاً معه درجات حرارة منخفضة لم تُسجل منذ بدايات الشتاء.

وقال عبر حسابه في "تويتر": (البرد القارس قادم)، بعون الله يتمركز محور الهواء القارس على الكويت والشرقية السبت 25 يناير؛ حاملاً معه درجات حرارة منخفضة سواء الصغرى أو العظمى لم تُسجَّل منذ بداية الشتاء.

وأضاف: احذروا التعرُّض للتيارات الباردة لتجنُّب الإصابة بالأمراض الصدرية.. راجياً السلامة للجميع.

حالة الطقس الأرصاد انخفاض درجات الحرارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كراني محذّراً: البرد القارس قادم ومعه درجات حرارة لم تُسجَّل
سبق

أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن البرد القارس قادمٌ حاملاً معه درجات حرارة منخفضة لم تُسجل منذ بدايات الشتاء.

وقال عبر حسابه في "تويتر": (البرد القارس قادم)، بعون الله يتمركز محور الهواء القارس على الكويت والشرقية السبت 25 يناير؛ حاملاً معه درجات حرارة منخفضة سواء الصغرى أو العظمى لم تُسجَّل منذ بداية الشتاء.

وأضاف: احذروا التعرُّض للتيارات الباردة لتجنُّب الإصابة بالأمراض الصدرية.. راجياً السلامة للجميع.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
01:21 PM

كراني محذّراً: البرد القارس قادم ومعه درجات حرارة لم تُسجَّل

احذروا التعرُّض للتيارات الباردة لتجنُّب الإصابة بالأمراض الصدرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,536

أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن البرد القارس قادمٌ حاملاً معه درجات حرارة منخفضة لم تُسجل منذ بدايات الشتاء.

وقال عبر حسابه في "تويتر": (البرد القارس قادم)، بعون الله يتمركز محور الهواء القارس على الكويت والشرقية السبت 25 يناير؛ حاملاً معه درجات حرارة منخفضة سواء الصغرى أو العظمى لم تُسجَّل منذ بداية الشتاء.

وأضاف: احذروا التعرُّض للتيارات الباردة لتجنُّب الإصابة بالأمراض الصدرية.. راجياً السلامة للجميع.

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