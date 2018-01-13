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شاهد .. أيدي العبث تغتال جمال الطبيعة في "شيبانة" سبت العلايا

المتنزه يشهد بين الفترة والأخرى تعديات وعبثًا بطبيعته الساحرة

يعد متنزه شيبانة غرب مدينة سبت العلايا أحد أجمل المتنزهات الطبيعية بمنطقة عسير من حيث الطبيعة الساحرة، والغطاء النباتي، إلا أن هذا المتنزه يشهد بين الفترة والأخرى تعديات وعبثًا بطبيعته الساحرة.

ورصدت عدسة مواطن تصرفًا مشينًا من قِبل مجهولين، قاموا بقطع أشجار خضراء، وبتر أخرى معمرة ونادرة، من ضمنها أشجار "التالب"، وذلك في ظل غياب الرقيب.

قطع الأشجار متنزه شيبانة سبت العلايا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. أيدي العبث تغتال جمال الطبيعة في "شيبانة" سبت العلايا
سبق

يعد متنزه شيبانة غرب مدينة سبت العلايا أحد أجمل المتنزهات الطبيعية بمنطقة عسير من حيث الطبيعة الساحرة، والغطاء النباتي، إلا أن هذا المتنزه يشهد بين الفترة والأخرى تعديات وعبثًا بطبيعته الساحرة.

ورصدت عدسة مواطن تصرفًا مشينًا من قِبل مجهولين، قاموا بقطع أشجار خضراء، وبتر أخرى معمرة ونادرة، من ضمنها أشجار "التالب"، وذلك في ظل غياب الرقيب.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
01:03 AM

شاهد .. أيدي العبث تغتال جمال الطبيعة في "شيبانة" سبت العلايا

المتنزه يشهد بين الفترة والأخرى تعديات وعبثًا بطبيعته الساحرة

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سويد الحارثي - بلقرن
9
12,641

يعد متنزه شيبانة غرب مدينة سبت العلايا أحد أجمل المتنزهات الطبيعية بمنطقة عسير من حيث الطبيعة الساحرة، والغطاء النباتي، إلا أن هذا المتنزه يشهد بين الفترة والأخرى تعديات وعبثًا بطبيعته الساحرة.

ورصدت عدسة مواطن تصرفًا مشينًا من قِبل مجهولين، قاموا بقطع أشجار خضراء، وبتر أخرى معمرة ونادرة، من ضمنها أشجار "التالب"، وذلك في ظل غياب الرقيب.

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