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"مختص": لهذه الأسباب.. المسلسلات الرمضانية لم تعد ترتقي لذائقة المشاهد

العديد منها أصبح محل انتقاد المشاهدين خاصة بعض الأعمال الدرامية

لم تعد الدراما الرمضانية عبر المسلسلات العربية تصل لذائقة المشاهد، بل إن العديد منها أصبح محل انتقاد المشاهدين، خاصة بعض المسلسلات الدرامية السعودية التي تُعرض في شهر رمضان هذا العام؛ إذ لم تخرج عن شكلها السابق، بل أصبحت سيناريوهات تتكرر كل عام دون جديد!

وقال الفنان السعودي عبدالله العامر لـ"سبق": ساد على صناعة الدراما العربية في الآونة الأخيرة تكرار المشاهد والكركترات والسيناريوهات، وعدم التجديد والخروج للمشاهد بشكل جديد وقضايا اجتماعية تحاكي واقعهم اليومي؛ إذ إن ما يقدَّم في الأعمال الدرامية الآن، ومواصلة هذا النهج، لم يعد يرتقي لذائقة المشاهد منذ سنوات ماضية.

وتابع: تكرار السيناريوهات في المسلسلات الرمضانية الدرامية السعودية والعربية، وعدم وجود صانع أفكار وقصص جديدة، تواكب تطلعات الأجيال الحالية، قللا من مشاهدتها، بل إن ذلك أفقدها المتابعة إن صدق التعبير.

وأضاف العامر: مشاهد المسلسلات، خاصة الرمضانية، يتطلع إلى أن تحاكي حل بعض معاناتهم. وهذا الأمر غاب في الكثير منها. كذلك افتقرت المسلسلات الكوميدية التي تُعرض إلى المبدعين في صناعة هذا النوع من الدراما الذي يجذب المشاهدين من حيث النص والإخراج والممثلين. والمشكلة تتحملها الجهات الممولة، والقنوات، وبعد ذلك المنتجون المنفذون وشركات الإنتاج التي هدفها الربح المادي بالدرجة الأولى، وكذلك لجان قبول وإجازة هذه الأعمال في القنوات، واستمرارهم بتكليف منتجين محددين ومكررين. وهذا من الأسباب الرئيسة للتكرار وفشل الأعمال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مختص": لهذه الأسباب.. المسلسلات الرمضانية لم تعد ترتقي لذائقة المشاهد
سبق

لم تعد الدراما الرمضانية عبر المسلسلات العربية تصل لذائقة المشاهد، بل إن العديد منها أصبح محل انتقاد المشاهدين، خاصة بعض المسلسلات الدرامية السعودية التي تُعرض في شهر رمضان هذا العام؛ إذ لم تخرج عن شكلها السابق، بل أصبحت سيناريوهات تتكرر كل عام دون جديد!

وقال الفنان السعودي عبدالله العامر لـ"سبق": ساد على صناعة الدراما العربية في الآونة الأخيرة تكرار المشاهد والكركترات والسيناريوهات، وعدم التجديد والخروج للمشاهد بشكل جديد وقضايا اجتماعية تحاكي واقعهم اليومي؛ إذ إن ما يقدَّم في الأعمال الدرامية الآن، ومواصلة هذا النهج، لم يعد يرتقي لذائقة المشاهد منذ سنوات ماضية.

وتابع: تكرار السيناريوهات في المسلسلات الرمضانية الدرامية السعودية والعربية، وعدم وجود صانع أفكار وقصص جديدة، تواكب تطلعات الأجيال الحالية، قللا من مشاهدتها، بل إن ذلك أفقدها المتابعة إن صدق التعبير.

وأضاف العامر: مشاهد المسلسلات، خاصة الرمضانية، يتطلع إلى أن تحاكي حل بعض معاناتهم. وهذا الأمر غاب في الكثير منها. كذلك افتقرت المسلسلات الكوميدية التي تُعرض إلى المبدعين في صناعة هذا النوع من الدراما الذي يجذب المشاهدين من حيث النص والإخراج والممثلين. والمشكلة تتحملها الجهات الممولة، والقنوات، وبعد ذلك المنتجون المنفذون وشركات الإنتاج التي هدفها الربح المادي بالدرجة الأولى، وكذلك لجان قبول وإجازة هذه الأعمال في القنوات، واستمرارهم بتكليف منتجين محددين ومكررين. وهذا من الأسباب الرئيسة للتكرار وفشل الأعمال.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
01:28 AM

"مختص": لهذه الأسباب.. المسلسلات الرمضانية لم تعد ترتقي لذائقة المشاهد

العديد منها أصبح محل انتقاد المشاهدين خاصة بعض الأعمال الدرامية

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
23
13,085

لم تعد الدراما الرمضانية عبر المسلسلات العربية تصل لذائقة المشاهد، بل إن العديد منها أصبح محل انتقاد المشاهدين، خاصة بعض المسلسلات الدرامية السعودية التي تُعرض في شهر رمضان هذا العام؛ إذ لم تخرج عن شكلها السابق، بل أصبحت سيناريوهات تتكرر كل عام دون جديد!

وقال الفنان السعودي عبدالله العامر لـ"سبق": ساد على صناعة الدراما العربية في الآونة الأخيرة تكرار المشاهد والكركترات والسيناريوهات، وعدم التجديد والخروج للمشاهد بشكل جديد وقضايا اجتماعية تحاكي واقعهم اليومي؛ إذ إن ما يقدَّم في الأعمال الدرامية الآن، ومواصلة هذا النهج، لم يعد يرتقي لذائقة المشاهد منذ سنوات ماضية.

وتابع: تكرار السيناريوهات في المسلسلات الرمضانية الدرامية السعودية والعربية، وعدم وجود صانع أفكار وقصص جديدة، تواكب تطلعات الأجيال الحالية، قللا من مشاهدتها، بل إن ذلك أفقدها المتابعة إن صدق التعبير.

وأضاف العامر: مشاهد المسلسلات، خاصة الرمضانية، يتطلع إلى أن تحاكي حل بعض معاناتهم. وهذا الأمر غاب في الكثير منها. كذلك افتقرت المسلسلات الكوميدية التي تُعرض إلى المبدعين في صناعة هذا النوع من الدراما الذي يجذب المشاهدين من حيث النص والإخراج والممثلين. والمشكلة تتحملها الجهات الممولة، والقنوات، وبعد ذلك المنتجون المنفذون وشركات الإنتاج التي هدفها الربح المادي بالدرجة الأولى، وكذلك لجان قبول وإجازة هذه الأعمال في القنوات، واستمرارهم بتكليف منتجين محددين ومكررين. وهذا من الأسباب الرئيسة للتكرار وفشل الأعمال.

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