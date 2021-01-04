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"شرطة الباحة" تضبط عددًا من المخالفات للائحة الاحترازات من كورونا

تتابع خلال جولاتها الميدانية تطبيق الإجراءات للحد من انتشار الفيروس

ضبطت شرطة منطقة الباحة أمس الأحد، عددًا من المخالفات للائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة.

وتفصيلاً، تتابع شرطة منطقة الباحة خلال جولاتها الميدانية التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة الباحة" تضبط عددًا من المخالفات للائحة الاحترازات من كورونا
سبق

ضبطت شرطة منطقة الباحة أمس الأحد، عددًا من المخالفات للائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة.

وتفصيلاً، تتابع شرطة منطقة الباحة خلال جولاتها الميدانية التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
01:23 AM

"شرطة الباحة" تضبط عددًا من المخالفات للائحة الاحترازات من كورونا

تتابع خلال جولاتها الميدانية تطبيق الإجراءات للحد من انتشار الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت شرطة منطقة الباحة أمس الأحد، عددًا من المخالفات للائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة.

وتفصيلاً، تتابع شرطة منطقة الباحة خلال جولاتها الميدانية التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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