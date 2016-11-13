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"ساحل مكة".. اشتباه واستيقاف ينتهي بضبط مواطن بحوزته مسكر وحبوب مخدرة

إضافة إلى مبلغ مالي 50 ألف ريال ومسدس وأكثر من 11 طلقة نارية

تمكنت القوة الخاصة لأمن الطرق من ضبط مواطن يقود سيارة من نوع كيا وبعد تفتيشها عثر بداخلها على قارورة مسكر وحبوب كبتاجون المخدر ومبلغ مالي بلغ 50 ألف ريال مجهولة المصدر وسلاح من نوع مسدس وأكثر من 11 طلقة نارية على طريق الساحل القديم.

تفصيلاً؛ بحسب معلومات "سبق" اشتبهت الجهات الأمنية بأمن الطرق بمركبة من نوع كيا يقودها مواطن وبعد استيقافه عثر بحوزته على قارورة 330 ملليتر تحتوي على مادة المسكر وعدد حبتين كبتاجون المخدر بإلاضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ50 ألف ريال وعثر أيضاً على سلاح من نوع مسدس وعدد 11 طلقة حية.

وأضاف المصدر: قامت الجهات الأمنية بإعداد محضر بالواقعة وتوثيق المضبوطات، وتم تسليمه إلى شرطة محافظة الليث لإكمال التحقيقات وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

مكة المكرمة أمن الطرق كبتاجون المخدر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ساحل مكة".. اشتباه واستيقاف ينتهي بضبط مواطن بحوزته مسكر وحبوب مخدرة
سبق

تمكنت القوة الخاصة لأمن الطرق من ضبط مواطن يقود سيارة من نوع كيا وبعد تفتيشها عثر بداخلها على قارورة مسكر وحبوب كبتاجون المخدر ومبلغ مالي بلغ 50 ألف ريال مجهولة المصدر وسلاح من نوع مسدس وأكثر من 11 طلقة نارية على طريق الساحل القديم.

تفصيلاً؛ بحسب معلومات "سبق" اشتبهت الجهات الأمنية بأمن الطرق بمركبة من نوع كيا يقودها مواطن وبعد استيقافه عثر بحوزته على قارورة 330 ملليتر تحتوي على مادة المسكر وعدد حبتين كبتاجون المخدر بإلاضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ50 ألف ريال وعثر أيضاً على سلاح من نوع مسدس وعدد 11 طلقة حية.

وأضاف المصدر: قامت الجهات الأمنية بإعداد محضر بالواقعة وتوثيق المضبوطات، وتم تسليمه إلى شرطة محافظة الليث لإكمال التحقيقات وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
11:58 PM

"ساحل مكة".. اشتباه واستيقاف ينتهي بضبط مواطن بحوزته مسكر وحبوب مخدرة

إضافة إلى مبلغ مالي 50 ألف ريال ومسدس وأكثر من 11 طلقة نارية

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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تمكنت القوة الخاصة لأمن الطرق من ضبط مواطن يقود سيارة من نوع كيا وبعد تفتيشها عثر بداخلها على قارورة مسكر وحبوب كبتاجون المخدر ومبلغ مالي بلغ 50 ألف ريال مجهولة المصدر وسلاح من نوع مسدس وأكثر من 11 طلقة نارية على طريق الساحل القديم.

تفصيلاً؛ بحسب معلومات "سبق" اشتبهت الجهات الأمنية بأمن الطرق بمركبة من نوع كيا يقودها مواطن وبعد استيقافه عثر بحوزته على قارورة 330 ملليتر تحتوي على مادة المسكر وعدد حبتين كبتاجون المخدر بإلاضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ50 ألف ريال وعثر أيضاً على سلاح من نوع مسدس وعدد 11 طلقة حية.

وأضاف المصدر: قامت الجهات الأمنية بإعداد محضر بالواقعة وتوثيق المضبوطات، وتم تسليمه إلى شرطة محافظة الليث لإكمال التحقيقات وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

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