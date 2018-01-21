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"بجاش": هذه تفاصيل تصوير مقطع تقاطع بزوغ القمر مع بوابة مكة وبرج الساعة

قال لـ"سبق": أسعدني تواصل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي وإعجابهم بهذا العمل

كشف المصور الفوتوغرافي يوسف بجاش لـ"سبق" تفاصيل تصوير الفيديو بتقنية التايم لابس لبزوغ القمر متقاطعاً مع برج ساعة مكة المكرمة‬ وبوابة طريق ‫مكة جدة السريع.

وقال "بجاش" إنه سبق وأن قام بتصوير بوابة مكة مع برج الساعة في وقت سابق ولكن هذه المرة اختلفت الفكرة بإدخال جمال بزوغ القمر بدرًا مع بوابة مكة وبرج الساعة.

وأضاف "بجاش": حملت الكاميرا وجميع المستلزمات الخاصة بالتصوير بعد صلاة المغرب حتى وصلت إلى موقع خلف بوابة مكة التي تبعد عن برج الساعة حوالي 17 كيلومترًا ثم أخذت زاوية مناسبة وتابعت مطالع القمر مع مساعد بعض البرامج التي ساعدتني على اختيار الزاوية الأمثل وتم العمل على الالتقاط في توقيت صلاة العشاء بعد إنارة ساعة مكة ونصبت الكاميرا وبدأت التصوير في مجموع 6 دقائق في كل ثانية لقطة وتكون لي 23 ثانية خلاصة العمل.

وأبان "بجاش": بعد ذلك رجعت للمنزل في غرفتي مطبخ التصوير والمونتاج وعملت تقريبًا من ساعة إلى ساعة ونصف على إنتاج مقطع فيديو بتقنية التايم لابس وخرجت بهذا العمل تقاطع لبزوغ القمر متقاطعاً مع برج ساعة ‫ مكة المكرمة‬ وبوابة طريق ‫مكة‬ جدة السريع مع روحانية أطهر البقاع مكة المكرمة ،وأسعدني تواصل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي وإعجابهم بهذا العمل.

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"بجاش": هذه تفاصيل تصوير مقطع تقاطع بزوغ القمر مع بوابة مكة وبرج الساعة
سبق

كشف المصور الفوتوغرافي يوسف بجاش لـ"سبق" تفاصيل تصوير الفيديو بتقنية التايم لابس لبزوغ القمر متقاطعاً مع برج ساعة مكة المكرمة‬ وبوابة طريق ‫مكة جدة السريع.

وقال "بجاش" إنه سبق وأن قام بتصوير بوابة مكة مع برج الساعة في وقت سابق ولكن هذه المرة اختلفت الفكرة بإدخال جمال بزوغ القمر بدرًا مع بوابة مكة وبرج الساعة.

وأضاف "بجاش": حملت الكاميرا وجميع المستلزمات الخاصة بالتصوير بعد صلاة المغرب حتى وصلت إلى موقع خلف بوابة مكة التي تبعد عن برج الساعة حوالي 17 كيلومترًا ثم أخذت زاوية مناسبة وتابعت مطالع القمر مع مساعد بعض البرامج التي ساعدتني على اختيار الزاوية الأمثل وتم العمل على الالتقاط في توقيت صلاة العشاء بعد إنارة ساعة مكة ونصبت الكاميرا وبدأت التصوير في مجموع 6 دقائق في كل ثانية لقطة وتكون لي 23 ثانية خلاصة العمل.

وأبان "بجاش": بعد ذلك رجعت للمنزل في غرفتي مطبخ التصوير والمونتاج وعملت تقريبًا من ساعة إلى ساعة ونصف على إنتاج مقطع فيديو بتقنية التايم لابس وخرجت بهذا العمل تقاطع لبزوغ القمر متقاطعاً مع برج ساعة ‫ مكة المكرمة‬ وبوابة طريق ‫مكة‬ جدة السريع مع روحانية أطهر البقاع مكة المكرمة ،وأسعدني تواصل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي وإعجابهم بهذا العمل.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
06:10 PM

"بجاش": هذه تفاصيل تصوير مقطع تقاطع بزوغ القمر مع بوابة مكة وبرج الساعة

قال لـ"سبق": أسعدني تواصل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي وإعجابهم بهذا العمل

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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كشف المصور الفوتوغرافي يوسف بجاش لـ"سبق" تفاصيل تصوير الفيديو بتقنية التايم لابس لبزوغ القمر متقاطعاً مع برج ساعة مكة المكرمة‬ وبوابة طريق ‫مكة جدة السريع.

وقال "بجاش" إنه سبق وأن قام بتصوير بوابة مكة مع برج الساعة في وقت سابق ولكن هذه المرة اختلفت الفكرة بإدخال جمال بزوغ القمر بدرًا مع بوابة مكة وبرج الساعة.

وأضاف "بجاش": حملت الكاميرا وجميع المستلزمات الخاصة بالتصوير بعد صلاة المغرب حتى وصلت إلى موقع خلف بوابة مكة التي تبعد عن برج الساعة حوالي 17 كيلومترًا ثم أخذت زاوية مناسبة وتابعت مطالع القمر مع مساعد بعض البرامج التي ساعدتني على اختيار الزاوية الأمثل وتم العمل على الالتقاط في توقيت صلاة العشاء بعد إنارة ساعة مكة ونصبت الكاميرا وبدأت التصوير في مجموع 6 دقائق في كل ثانية لقطة وتكون لي 23 ثانية خلاصة العمل.

وأبان "بجاش": بعد ذلك رجعت للمنزل في غرفتي مطبخ التصوير والمونتاج وعملت تقريبًا من ساعة إلى ساعة ونصف على إنتاج مقطع فيديو بتقنية التايم لابس وخرجت بهذا العمل تقاطع لبزوغ القمر متقاطعاً مع برج ساعة ‫ مكة المكرمة‬ وبوابة طريق ‫مكة‬ جدة السريع مع روحانية أطهر البقاع مكة المكرمة ،وأسعدني تواصل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي وإعجابهم بهذا العمل.

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