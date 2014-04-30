طقس الإثنين .. سماءٌ غائمة وأمطارٌ تواعد ٥ مناطق

تقرير "الأرصاد" يوضح حركة الرياح في البحر والخليج

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعديّة على مرتفعات (عسير، نجران، وادي الدواسر، الرياض، تبوك، الحدود الشمالية).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.