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هل هناك خطورة من الوجود بالخارج أثناء الكسوف؟.. استشارية تجيب

بعد تخوُّف البعض من الذهاب لعمله ودراسته

تخوف البعض من فكرة الخروج إلى العمل أو إلى مقر دراسته أو قضاء حاجته وقت الكسوف الحلقي الذي تشهده السعودية صباح اليوم الخميس، ولكن طمأنت استشارية طب عيون الأطفال فاطمة الشملان المتابعين من عدم خطورة الوجود بالخارج أثناء الكسوف، ولكن بشرط عدم النظر مباشرة إلى قرص الشمس.

وفي مقطع فيديو، سجلته على حسابها في "تويتر"، قالت "الشملان" إنه لا خطورة من الوجود بالخارج أثناء الكسوف، والذهاب للعمل والدراسة والمشي، مشيرة إلى أن الخطورة من التحديق المباشر إلى الشمس وأشعتها الضارة في هذا الوقت، وليس التعرض الطبيعي لها أثناء مرورك.

وكان الأطباء والمتخصصون قدر حذروا من النظر مباشرة للشمس ولو لثوان؛ لما قد يتسبب فيه ذلك من حرق مركز النظر بشكل لا يمكن علاجه.

وتشهد السعودية وبعض دول العالم صباح اليوم الخميس كسوفًا شمسيًّا تاريخيًّا من النوع الحلقي؛ إذ يقع القمر أمام الشمس، ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل؛ فيحجب الشمس، ويبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة؛ ولذلك يسمى بالكسوف الحلقي.

الكسوف الحلقي كسوف الشمس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل هناك خطورة من الوجود بالخارج أثناء الكسوف؟.. استشارية تجيب
سبق

تخوف البعض من فكرة الخروج إلى العمل أو إلى مقر دراسته أو قضاء حاجته وقت الكسوف الحلقي الذي تشهده السعودية صباح اليوم الخميس، ولكن طمأنت استشارية طب عيون الأطفال فاطمة الشملان المتابعين من عدم خطورة الوجود بالخارج أثناء الكسوف، ولكن بشرط عدم النظر مباشرة إلى قرص الشمس.

وفي مقطع فيديو، سجلته على حسابها في "تويتر"، قالت "الشملان" إنه لا خطورة من الوجود بالخارج أثناء الكسوف، والذهاب للعمل والدراسة والمشي، مشيرة إلى أن الخطورة من التحديق المباشر إلى الشمس وأشعتها الضارة في هذا الوقت، وليس التعرض الطبيعي لها أثناء مرورك.

وكان الأطباء والمتخصصون قدر حذروا من النظر مباشرة للشمس ولو لثوان؛ لما قد يتسبب فيه ذلك من حرق مركز النظر بشكل لا يمكن علاجه.

وتشهد السعودية وبعض دول العالم صباح اليوم الخميس كسوفًا شمسيًّا تاريخيًّا من النوع الحلقي؛ إذ يقع القمر أمام الشمس، ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل؛ فيحجب الشمس، ويبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة؛ ولذلك يسمى بالكسوف الحلقي.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
01:24 AM
اخر تعديل
26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
01:47 AM

هل هناك خطورة من الوجود بالخارج أثناء الكسوف؟.. استشارية تجيب

بعد تخوُّف البعض من الذهاب لعمله ودراسته

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
1,667

تخوف البعض من فكرة الخروج إلى العمل أو إلى مقر دراسته أو قضاء حاجته وقت الكسوف الحلقي الذي تشهده السعودية صباح اليوم الخميس، ولكن طمأنت استشارية طب عيون الأطفال فاطمة الشملان المتابعين من عدم خطورة الوجود بالخارج أثناء الكسوف، ولكن بشرط عدم النظر مباشرة إلى قرص الشمس.

وفي مقطع فيديو، سجلته على حسابها في "تويتر"، قالت "الشملان" إنه لا خطورة من الوجود بالخارج أثناء الكسوف، والذهاب للعمل والدراسة والمشي، مشيرة إلى أن الخطورة من التحديق المباشر إلى الشمس وأشعتها الضارة في هذا الوقت، وليس التعرض الطبيعي لها أثناء مرورك.

وكان الأطباء والمتخصصون قدر حذروا من النظر مباشرة للشمس ولو لثوان؛ لما قد يتسبب فيه ذلك من حرق مركز النظر بشكل لا يمكن علاجه.

وتشهد السعودية وبعض دول العالم صباح اليوم الخميس كسوفًا شمسيًّا تاريخيًّا من النوع الحلقي؛ إذ يقع القمر أمام الشمس، ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل؛ فيحجب الشمس، ويبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة؛ ولذلك يسمى بالكسوف الحلقي.

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