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"مدني الباحة" يدعو لأخذ الحيطة في ظل التقلبات الجوية للمنطقة

نصح بالابتعاد عن مجاري السيول وتجنب النزول إليها أثناء الأمطار

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول، تشمل مدينة الباحة ومحافظات: بلجرشي والمندق والحجرة والأجزاء المجاورة لها، تستمر إلى الساعة الثامنة مساءً.
وحذر المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، الجميع بضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
وأكد العقيد "الغامدي" أن منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة في خدمتهم على الرقم 998 وعلى مدار الساعة، متمنياً للجميع السلامة.

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"مدني الباحة" يدعو لأخذ الحيطة في ظل التقلبات الجوية للمنطقة
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول، تشمل مدينة الباحة ومحافظات: بلجرشي والمندق والحجرة والأجزاء المجاورة لها، تستمر إلى الساعة الثامنة مساءً.
وحذر المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، الجميع بضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
وأكد العقيد "الغامدي" أن منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة في خدمتهم على الرقم 998 وعلى مدار الساعة، متمنياً للجميع السلامة.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
02:32 PM

"مدني الباحة" يدعو لأخذ الحيطة في ظل التقلبات الجوية للمنطقة

نصح بالابتعاد عن مجاري السيول وتجنب النزول إليها أثناء الأمطار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول، تشمل مدينة الباحة ومحافظات: بلجرشي والمندق والحجرة والأجزاء المجاورة لها، تستمر إلى الساعة الثامنة مساءً.
وحذر المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، الجميع بضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
وأكد العقيد "الغامدي" أن منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة في خدمتهم على الرقم 998 وعلى مدار الساعة، متمنياً للجميع السلامة.

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