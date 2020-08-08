النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1492 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1469 إصابة

جنوب أفريقيا تسجل 7292 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد الوفيات في نيجيريا يصل إلى 930 حالة

سجلت جنوب أفريقيا 7292 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 545 ألفًا و476 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9909 حالات.

من جهة أخرى، شهدت نيجيريا 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وثلاث حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان صادر عن مركز السيطرة عن الأمراض النيجيري، أن إجمالي الحالات المصابة بلغت 45 ألفًا و 244 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 930 حالة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
جنوب أفريقيا تسجل 7292 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت جنوب أفريقيا 7292 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 545 ألفًا و476 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9909 حالات.

من جهة أخرى، شهدت نيجيريا 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وثلاث حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان صادر عن مركز السيطرة عن الأمراض النيجيري، أن إجمالي الحالات المصابة بلغت 45 ألفًا و 244 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 930 حالة.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
04:16 PM

جنوب أفريقيا تسجل 7292 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد الوفيات في نيجيريا يصل إلى 930 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
224

سجلت جنوب أفريقيا 7292 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 545 ألفًا و476 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9909 حالات.

من جهة أخرى، شهدت نيجيريا 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وثلاث حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان صادر عن مركز السيطرة عن الأمراض النيجيري، أن إجمالي الحالات المصابة بلغت 45 ألفًا و 244 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 930 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,740
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,189
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,978
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,471

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة