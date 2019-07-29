النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آيفون" ترضي جميع مستخدميها بـ"الوعد الثمين" في 2020

من المتوقع أن تطلق أبل 3 هواتف رئيسية  خلال العام القادم

قررت شركة "أبل" الأمريكية إرضاء جميع مستخدمي "آيفون" بتقديمها "وعد" وصفته تقارير صحفية بـ"الثمين" خلال عام 2020 المقبل.

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص تقريرًا قال إن "أبل" قدمت وعدًا في محاولة لإرضاء جميع مستخدمي "آيفون" بأن تدعم هواتفها للعام المقبل 2020 خدمات الجيل الخامس من الاتصالات.

ومن المتوقع أن تطلق أبل 3 هواتف رئيسية آيفون، خلال عام 2020، وستدعم جميعها تقنيات الجيل الخامس من الاتصالات.

وأشار الموقع التقني إلى أن خطوة "أبل" ربما ستساهم في تخفيض أسعار الهواتف الذكية الداعمة لتقنيات الجيل الخامس، خاصة وأن خطوتها تلك ستواجه بمنافسة شرسة من الشركات الصينية التي ستقدم هواتف مشابهة بنظام تشغيل "أندرويد"، ولكن بسعر أقل بكثير.

ومن أجل تلك الخطوة، ستدعم أبل في هواتف آيفون بالوصل إلى معالجات بسرعة تتجاوز الـ6 جيجاهرتز، ما سيوفر تغطية أكبر بكثير من تقنيات الجيل الرابع. LTE.

وأوضح التقرير إلى أن هواتف آيفون الثلاثة المرتقبة سيتراوح قياسات شاشاتها 5.4 بوصة إلى 6.7 بوصة، وستدعمها بكاميرات بتقنية "ترو ديبث" الذكية وكاميرات أخرى مدعومة بالليزر.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"آيفون" ترضي جميع مستخدميها بـ"الوعد الثمين" في 2020
سبق

قررت شركة "أبل" الأمريكية إرضاء جميع مستخدمي "آيفون" بتقديمها "وعد" وصفته تقارير صحفية بـ"الثمين" خلال عام 2020 المقبل.

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص تقريرًا قال إن "أبل" قدمت وعدًا في محاولة لإرضاء جميع مستخدمي "آيفون" بأن تدعم هواتفها للعام المقبل 2020 خدمات الجيل الخامس من الاتصالات.

ومن المتوقع أن تطلق أبل 3 هواتف رئيسية آيفون، خلال عام 2020، وستدعم جميعها تقنيات الجيل الخامس من الاتصالات.

وأشار الموقع التقني إلى أن خطوة "أبل" ربما ستساهم في تخفيض أسعار الهواتف الذكية الداعمة لتقنيات الجيل الخامس، خاصة وأن خطوتها تلك ستواجه بمنافسة شرسة من الشركات الصينية التي ستقدم هواتف مشابهة بنظام تشغيل "أندرويد"، ولكن بسعر أقل بكثير.

ومن أجل تلك الخطوة، ستدعم أبل في هواتف آيفون بالوصل إلى معالجات بسرعة تتجاوز الـ6 جيجاهرتز، ما سيوفر تغطية أكبر بكثير من تقنيات الجيل الرابع. LTE.

وأوضح التقرير إلى أن هواتف آيفون الثلاثة المرتقبة سيتراوح قياسات شاشاتها 5.4 بوصة إلى 6.7 بوصة، وستدعمها بكاميرات بتقنية "ترو ديبث" الذكية وكاميرات أخرى مدعومة بالليزر.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
09:43 AM

"آيفون" ترضي جميع مستخدميها بـ"الوعد الثمين" في 2020

من المتوقع أن تطلق أبل 3 هواتف رئيسية  خلال العام القادم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
5
3,229

قررت شركة "أبل" الأمريكية إرضاء جميع مستخدمي "آيفون" بتقديمها "وعد" وصفته تقارير صحفية بـ"الثمين" خلال عام 2020 المقبل.

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص تقريرًا قال إن "أبل" قدمت وعدًا في محاولة لإرضاء جميع مستخدمي "آيفون" بأن تدعم هواتفها للعام المقبل 2020 خدمات الجيل الخامس من الاتصالات.

ومن المتوقع أن تطلق أبل 3 هواتف رئيسية آيفون، خلال عام 2020، وستدعم جميعها تقنيات الجيل الخامس من الاتصالات.

وأشار الموقع التقني إلى أن خطوة "أبل" ربما ستساهم في تخفيض أسعار الهواتف الذكية الداعمة لتقنيات الجيل الخامس، خاصة وأن خطوتها تلك ستواجه بمنافسة شرسة من الشركات الصينية التي ستقدم هواتف مشابهة بنظام تشغيل "أندرويد"، ولكن بسعر أقل بكثير.

ومن أجل تلك الخطوة، ستدعم أبل في هواتف آيفون بالوصل إلى معالجات بسرعة تتجاوز الـ6 جيجاهرتز، ما سيوفر تغطية أكبر بكثير من تقنيات الجيل الرابع. LTE.

وأوضح التقرير إلى أن هواتف آيفون الثلاثة المرتقبة سيتراوح قياسات شاشاتها 5.4 بوصة إلى 6.7 بوصة، وستدعمها بكاميرات بتقنية "ترو ديبث" الذكية وكاميرات أخرى مدعومة بالليزر.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,240
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,364
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,315
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,200

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة