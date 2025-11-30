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بريطانيا: لا إشارة لموجة من متحور "أوميكرون" حتى الآن

"وكالة الأمن الصحي": لم نشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الإصابات العادية

نَفت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، وجود أي إشارة على زيادة انتشار متحور فيروس كورونا "أوميكرون" في المملكة حتى الآن.

وفي تصريحات لراديو "بي بي سي"، أشارت رئيسة وكالة الأمن الصحي جيني هاريز، إلى أن هناك خمس حالات إصابة مؤكدة بمتحور "أوميكرون" في بريطانيا، و10 حالات "محتملة للغاية"؛ موضحة أن "هذا لم يكن علامة على زيادة فشل هدف الجين "S" في اختبارات "PCR" ببريطانيا، وهو سمة من سمات أوميكرون".

وأضافت، وفق "روسيا اليوم": "في جميع أنحاء البلاد نراقب فشل هدف الجين "S"، وهو نوع من القياس بالوكالة، ويمكن بعد ذلك إعطاء الأولوية للحالات المصابة بفشل هدف الجين "S" من أجل التسلسل الجيني الكامل".

وأكملت: "لم نشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الإصابات العادية التي نشهدها في العادة؛ لذلك لا وجود لهذه الزيادة في الوقت الحالي".

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بريطانيا: لا إشارة لموجة من متحور "أوميكرون" حتى الآن
سبق

نَفت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، وجود أي إشارة على زيادة انتشار متحور فيروس كورونا "أوميكرون" في المملكة حتى الآن.

وفي تصريحات لراديو "بي بي سي"، أشارت رئيسة وكالة الأمن الصحي جيني هاريز، إلى أن هناك خمس حالات إصابة مؤكدة بمتحور "أوميكرون" في بريطانيا، و10 حالات "محتملة للغاية"؛ موضحة أن "هذا لم يكن علامة على زيادة فشل هدف الجين "S" في اختبارات "PCR" ببريطانيا، وهو سمة من سمات أوميكرون".

وأضافت، وفق "روسيا اليوم": "في جميع أنحاء البلاد نراقب فشل هدف الجين "S"، وهو نوع من القياس بالوكالة، ويمكن بعد ذلك إعطاء الأولوية للحالات المصابة بفشل هدف الجين "S" من أجل التسلسل الجيني الكامل".

وأكملت: "لم نشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الإصابات العادية التي نشهدها في العادة؛ لذلك لا وجود لهذه الزيادة في الوقت الحالي".

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
01:49 PM

بريطانيا: لا إشارة لموجة من متحور "أوميكرون" حتى الآن

"وكالة الأمن الصحي": لم نشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الإصابات العادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نَفت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، وجود أي إشارة على زيادة انتشار متحور فيروس كورونا "أوميكرون" في المملكة حتى الآن.

وفي تصريحات لراديو "بي بي سي"، أشارت رئيسة وكالة الأمن الصحي جيني هاريز، إلى أن هناك خمس حالات إصابة مؤكدة بمتحور "أوميكرون" في بريطانيا، و10 حالات "محتملة للغاية"؛ موضحة أن "هذا لم يكن علامة على زيادة فشل هدف الجين "S" في اختبارات "PCR" ببريطانيا، وهو سمة من سمات أوميكرون".

وأضافت، وفق "روسيا اليوم": "في جميع أنحاء البلاد نراقب فشل هدف الجين "S"، وهو نوع من القياس بالوكالة، ويمكن بعد ذلك إعطاء الأولوية للحالات المصابة بفشل هدف الجين "S" من أجل التسلسل الجيني الكامل".

وأكملت: "لم نشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الإصابات العادية التي نشهدها في العادة؛ لذلك لا وجود لهذه الزيادة في الوقت الحالي".

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