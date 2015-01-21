شاهد من جدة .. إزالة 1000 حظيرة أغنام وعشش لعمالة مخالفة

فيما صادرت البلدية 63 رأساً وحجزت 8 شاحنات تبيع أعلافاً

أزالت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، بمشاركة شرطة البلدية ولجنة التعديات وإدارة المسالخ، أكثر من "ألف" حظيرة أغنام شرق حي الفضيلة جنوبي المحافظة، وذلك في إطار جهود الأمانة للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب المهندس ممدوح اللحياني؛ قائلاً: إن جهود البلدية في الموقع أسفرت عن إزالة أكشاك وعشش لعمالة مخالفة تمارس رعي الأغنام في المنطقة، كما جرت مصادرة 63 رأساً من الماشية عن طريق إدارة المسالخ وتمّ حجز 8 مركبات تمارس بيع الأعلاف.

ولفت "اللحياني"؛ إلى أن الموقع وبالتنسيق مع الجهات المختصة يشهد جولات ميدانية متواصلة لمنع المخالفات ومظاهر التلوث ولتحسين المشهد الحضري على الطرق وفي الأراضي المفتوحة وداخل الأحياء، مثمّناً تعاون السكان في الحد من هذه المظاهر السلبية بعدم التعامل مع المخالفين والإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلاغات بلدي (940).