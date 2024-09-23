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‫"الوابصي": يوم الوطن محل اعتزاز للجميع.. وتتواصل فيه مسيرة الخير والنماء

رفع نائب رئيس الغرفة التجارية بتبوك عضو المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك رئيس لجنة شباب الأعمال بغرفة تبوك، مـاهـر مـحمـد حمـاد الـوابصـي البـلـوي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة اليوم الوطني.

وقال "الوابصي" إن ذكرى اليوم الوطني تتواصل فيها مسيرة الخير والنماء، وتتجسد فيها معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم، وتفانوا في رفعة بلده حتى أصبحت له مكانة كبيرة بين الأمم.. وتجسد شموخ هذا الوطن الذي وحّده الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، وأرسى دعائمه، وجمع تباعد أطرافه، في أن عم الأمن ، والأمان، والنماء، والرخاء، والاستقرار.. حتى أصبح نموذج رائعًا لمعنى التلاحم، والترابط، وقوة الانتماء، والالتفاف حول القيادة؛ لتستمر مسيرة البناء والتجديد والتحديث في جميع مناحي الحياة؛ ليكمل مسيرة العطاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قائد المسيرة وباني نهضتها، ملك الحزم والعزم وقوة الإرادة، وبرؤية ولي عهده الأمين قائد مسيرة التطوير مهندس رؤية 2030 صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله ورعاه-.

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‫"الوابصي": يوم الوطن محل اعتزاز للجميع.. وتتواصل فيه مسيرة الخير والنماء
سبق

رفع نائب رئيس الغرفة التجارية بتبوك عضو المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك رئيس لجنة شباب الأعمال بغرفة تبوك، مـاهـر مـحمـد حمـاد الـوابصـي البـلـوي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة اليوم الوطني.

وقال "الوابصي" إن ذكرى اليوم الوطني تتواصل فيها مسيرة الخير والنماء، وتتجسد فيها معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم، وتفانوا في رفعة بلده حتى أصبحت له مكانة كبيرة بين الأمم.. وتجسد شموخ هذا الوطن الذي وحّده الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، وأرسى دعائمه، وجمع تباعد أطرافه، في أن عم الأمن ، والأمان، والنماء، والرخاء، والاستقرار.. حتى أصبح نموذج رائعًا لمعنى التلاحم، والترابط، وقوة الانتماء، والالتفاف حول القيادة؛ لتستمر مسيرة البناء والتجديد والتحديث في جميع مناحي الحياة؛ ليكمل مسيرة العطاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قائد المسيرة وباني نهضتها، ملك الحزم والعزم وقوة الإرادة، وبرؤية ولي عهده الأمين قائد مسيرة التطوير مهندس رؤية 2030 صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله ورعاه-.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
09:36 PM

‫"الوابصي": يوم الوطن محل اعتزاز للجميع.. وتتواصل فيه مسيرة الخير والنماء

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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رفع نائب رئيس الغرفة التجارية بتبوك عضو المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك رئيس لجنة شباب الأعمال بغرفة تبوك، مـاهـر مـحمـد حمـاد الـوابصـي البـلـوي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة اليوم الوطني.

وقال "الوابصي" إن ذكرى اليوم الوطني تتواصل فيها مسيرة الخير والنماء، وتتجسد فيها معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم، وتفانوا في رفعة بلده حتى أصبحت له مكانة كبيرة بين الأمم.. وتجسد شموخ هذا الوطن الذي وحّده الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، وأرسى دعائمه، وجمع تباعد أطرافه، في أن عم الأمن ، والأمان، والنماء، والرخاء، والاستقرار.. حتى أصبح نموذج رائعًا لمعنى التلاحم، والترابط، وقوة الانتماء، والالتفاف حول القيادة؛ لتستمر مسيرة البناء والتجديد والتحديث في جميع مناحي الحياة؛ ليكمل مسيرة العطاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قائد المسيرة وباني نهضتها، ملك الحزم والعزم وقوة الإرادة، وبرؤية ولي عهده الأمين قائد مسيرة التطوير مهندس رؤية 2030 صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله ورعاه-.

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