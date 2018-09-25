وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- الساعة الـ 9 صباحاً، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كما توقّع المركز الوطني للأرصاد، حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي بدر وينبع؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل محافظتَي المهد ووادي الفرع يبدأ الساعة الـ 9 صباحاً ويستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-25 أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية. وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل محافظتَي المهد ووادي الفرع يبدأ الساعة الـ 9 صباحاً ويستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً. كما توقّع المركز الوطني للأرصاد، حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي بدر وينبع؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية. وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- الساعة الـ 9 صباحاً، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443 10:26 AM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية وتتواصل حتى السابعة مساءً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل محافظتَي المهد ووادي الفرع يبدأ الساعة الـ 9 صباحاً ويستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

كما توقّع المركز الوطني للأرصاد، حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي بدر وينبع؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- الساعة الـ 9 صباحاً، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.