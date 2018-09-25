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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية وتتواصل حتى السابعة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل محافظتَي المهد ووادي الفرع يبدأ الساعة الـ 9 صباحاً ويستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

كما توقّع المركز الوطني للأرصاد، حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي بدر وينبع؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- الساعة الـ 9 صباحاً، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل محافظتَي المهد ووادي الفرع يبدأ الساعة الـ 9 صباحاً ويستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

كما توقّع المركز الوطني للأرصاد، حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي بدر وينبع؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- الساعة الـ 9 صباحاً، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
10:26 AM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية وتتواصل حتى السابعة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل محافظتَي المهد ووادي الفرع يبدأ الساعة الـ 9 صباحاً ويستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

كما توقّع المركز الوطني للأرصاد، حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي بدر وينبع؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- الساعة الـ 9 صباحاً، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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