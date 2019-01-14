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"أخضر 23": تدريبات استرجاعية.. ومناورة مصغرة

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عاماً اليوم الاثنين تدريباته بعد مواجهة منتخب قطر أمس الأحد ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب نادي "موانغتونغ يونايتد" تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، بدأت بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى، مراناً على الجمل الهجومية، أعقبه مناورة مصغّرة.

ويجري "الأخضر" حصته التدريبية مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب نادي "موانغتونغ يونايتد"، استعداداً لمواجهة منتخب سوريا ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس آسيا.

المنتخب السعودي تحت 23 عام كأس آسيا تحت 23 عام

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"أخضر 23": تدريبات استرجاعية.. ومناورة مصغرة
سبق

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عاماً اليوم الاثنين تدريباته بعد مواجهة منتخب قطر أمس الأحد ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب نادي "موانغتونغ يونايتد" تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، بدأت بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى، مراناً على الجمل الهجومية، أعقبه مناورة مصغّرة.

ويجري "الأخضر" حصته التدريبية مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب نادي "موانغتونغ يونايتد"، استعداداً لمواجهة منتخب سوريا ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس آسيا.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
08:19 PM

"أخضر 23": تدريبات استرجاعية.. ومناورة مصغرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاود المنتخب السعودي تحت 23 عاماً اليوم الاثنين تدريباته بعد مواجهة منتخب قطر أمس الأحد ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب نادي "موانغتونغ يونايتد" تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، بدأت بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى، مراناً على الجمل الهجومية، أعقبه مناورة مصغّرة.

ويجري "الأخضر" حصته التدريبية مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب نادي "موانغتونغ يونايتد"، استعداداً لمواجهة منتخب سوريا ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس آسيا.

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