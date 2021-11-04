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"فاو": أسعار الغذاء العالمية تسجّل أعلى مستوياتها في عشر سنوات في أكتوبر

أسعار الزيوت النباتية قفزت بنسبة 9.6 بالمائة خلال الشهر نفسه مسجلةً مستوى قياسياً

قالت منظمة الأغذية والزراعية التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الخميس: إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر لتصل إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات مدفوعة بزيادات أسعار الحبوب والزيوت النباتية.

وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس الأسعار العالمية لأكثر المواد الغذائية تداولا في الأسواق العالمية، 133.2 نقطة الشهر الماضي مقابل قراءة معدلة عند 129.2 نقطة في سبتمبر.

وكانت القراءة السابقة لسبتمبر 130 نقطة.

وقراءة أكتوبر هي الأعلى على المؤشر منذ يوليو 2011. وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر 31.3 بالمائة في أكتوبر.

وارتفع مؤشر فاو لأسعار الحبوب 3.2 بالمائة في أكتوبر على أساس شهري. وقالت المنظمة إن أسعار الزيوت النباتية قفزت بنسبة 9.6 بالمائة خلال الشهر نفسه مسجلة مستوى قياسياً.

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"فاو": أسعار الغذاء العالمية تسجّل أعلى مستوياتها في عشر سنوات في أكتوبر
سبق

قالت منظمة الأغذية والزراعية التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الخميس: إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر لتصل إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات مدفوعة بزيادات أسعار الحبوب والزيوت النباتية.

وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس الأسعار العالمية لأكثر المواد الغذائية تداولا في الأسواق العالمية، 133.2 نقطة الشهر الماضي مقابل قراءة معدلة عند 129.2 نقطة في سبتمبر.

وكانت القراءة السابقة لسبتمبر 130 نقطة.

وقراءة أكتوبر هي الأعلى على المؤشر منذ يوليو 2011. وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر 31.3 بالمائة في أكتوبر.

وارتفع مؤشر فاو لأسعار الحبوب 3.2 بالمائة في أكتوبر على أساس شهري. وقالت المنظمة إن أسعار الزيوت النباتية قفزت بنسبة 9.6 بالمائة خلال الشهر نفسه مسجلة مستوى قياسياً.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
02:05 PM

"فاو": أسعار الغذاء العالمية تسجّل أعلى مستوياتها في عشر سنوات في أكتوبر

أسعار الزيوت النباتية قفزت بنسبة 9.6 بالمائة خلال الشهر نفسه مسجلةً مستوى قياسياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت منظمة الأغذية والزراعية التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الخميس: إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر لتصل إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات مدفوعة بزيادات أسعار الحبوب والزيوت النباتية.

وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس الأسعار العالمية لأكثر المواد الغذائية تداولا في الأسواق العالمية، 133.2 نقطة الشهر الماضي مقابل قراءة معدلة عند 129.2 نقطة في سبتمبر.

وكانت القراءة السابقة لسبتمبر 130 نقطة.

وقراءة أكتوبر هي الأعلى على المؤشر منذ يوليو 2011. وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر 31.3 بالمائة في أكتوبر.

وارتفع مؤشر فاو لأسعار الحبوب 3.2 بالمائة في أكتوبر على أساس شهري. وقالت المنظمة إن أسعار الزيوت النباتية قفزت بنسبة 9.6 بالمائة خلال الشهر نفسه مسجلة مستوى قياسياً.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,093
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,961
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,084
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,157

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