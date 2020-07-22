الطيران المدني يؤكد: لا تاريخ محدد بعدُ لموعد استئناف الرحلات الدولية

قالت: القرار يأتي وفقًا لتقييم الجهات المختصة.. خذوا المعلومات من مصادرها

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه لا تاريخ محدد بعدُ لموعد استئناف الرحلات الدولية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": تؤكد الهيئة العامة للطيران المدني أنه لا تاريخ محدد بعدُ لموعد استئناف الرحلات الدولية، وأن القرار يأتي وفقًا لتقييم الجهات المختصة.

وتُهيب الهيئة بالجميع، أن يأخذوا المعلومات من مصادرها الرسمية.