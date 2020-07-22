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الطيران المدني يؤكد: لا تاريخ محدد بعدُ لموعد استئناف الرحلات الدولية

قالت: القرار يأتي وفقًا لتقييم الجهات المختصة.. خذوا المعلومات من مصادرها

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه لا تاريخ محدد بعدُ لموعد استئناف الرحلات الدولية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": تؤكد الهيئة العامة للطيران المدني أنه لا تاريخ محدد بعدُ لموعد استئناف الرحلات الدولية، وأن القرار يأتي وفقًا لتقييم الجهات المختصة.

وتُهيب الهيئة بالجميع، أن يأخذوا المعلومات من مصادرها الرسمية.

الهيئة العامة للطيران المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطيران المدني يؤكد: لا تاريخ محدد بعدُ لموعد استئناف الرحلات الدولية
سبق

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه لا تاريخ محدد بعدُ لموعد استئناف الرحلات الدولية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": تؤكد الهيئة العامة للطيران المدني أنه لا تاريخ محدد بعدُ لموعد استئناف الرحلات الدولية، وأن القرار يأتي وفقًا لتقييم الجهات المختصة.

وتُهيب الهيئة بالجميع، أن يأخذوا المعلومات من مصادرها الرسمية.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
08:18 AM

الطيران المدني يؤكد: لا تاريخ محدد بعدُ لموعد استئناف الرحلات الدولية

قالت: القرار يأتي وفقًا لتقييم الجهات المختصة.. خذوا المعلومات من مصادرها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,021

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه لا تاريخ محدد بعدُ لموعد استئناف الرحلات الدولية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": تؤكد الهيئة العامة للطيران المدني أنه لا تاريخ محدد بعدُ لموعد استئناف الرحلات الدولية، وأن القرار يأتي وفقًا لتقييم الجهات المختصة.

وتُهيب الهيئة بالجميع، أن يأخذوا المعلومات من مصادرها الرسمية.

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